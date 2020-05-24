الخارجية توضح آخر المستجدات بشأن العالقين في الخارج

رام الله - الرأي:

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إنه في ضوء موافقة الأردن على فتح مطاراتها لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين، فقد عممت على سفراء وسفارات دولة فلسطين بضرورة الانتهاء سريعا من تحديث كشوفات وبيانات العالقين وفقا لما هو مطلوب من معلومات.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة وفا، أن وزير الخارجية رياض المالكي سيقوم بدعوة اللجنة الوزارية الخاصة بقضية العالقين للانعقاد في أقرب فرصة لتدارس جميع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ خطة الإجلاء، بما فيها تحديد الأولويات والشروط والتفاصيل بالاتفاق مع الجانب الأردني، وأنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل بشكل مركزي.

وتابعت أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على أن يتم البدء بعملية الإجلاء في 10/6/2020، على أن يتم انتقال المسافرين مباشرة من المطار إلى الجسر ضمن ترتيبات سيتم العمل بها تباعا، موضحة أن المسافر سيتحمل تكاليف التذكرة والسفر والنقل البري للجسر وإلى محافظته، ويقوم بالحجز مباشرة مع شركات الطيران المعنية ودفع التكاليف لها.

وأكدت الوزارة أنها تتابع جميع التنسيقات اللازمة لضمان عودة عادلة وصحية وآمنة ومريحة للعالقين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، خاصة وزارة الصحة الفلسطينية لتأمين الفحوصات اللازمة للعائدين قبل أن يتوجهوا إلى محافظاتهم، مطالبة جميع المعنيين بمتابعة كل ما يصدر عنها بهذا الخصوص.