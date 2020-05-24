وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية توضح آخر المستجدات بشأن العالقين في الخارج وكالة الرأي الفلسطينية "كورونا" تفرض إجراءات استثنائية خلال العيد(تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يخضع لمحاكمة أمام هيئة قضائية بتهم الفساد وكالة الرأي الفلسطينية الحية: "فيروس كورونا ومحاولات الضم لن تنيسنا ثوابتنا" وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب الأسباط وكالة الرأي الفلسطينية كتلة هوائية باردة وانخفاض في درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام في المنطقة للخطر وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنشر تعليمات بشأن صلاة العيد بالمساجد وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تسجيل أول حالة وفاة بالكورونا في غزة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة العالمية تعلن بشرى سارة وتقدم عدة نصائح خلال العيد

24 آيار / مايو 2020 04:09

وكالات- الرأي:

حذرت منظمة الصحة العالمية من عدم التقيد بالإجراءات التي حددتها معظم الحكومات لجهة التباعد الاجتماعي وعدم التجمع، وذكّرت في سلسلة تغريدات على حسابها على تويتر، اليوم الأحد، بضرورة الابتعاد عن أي تجمعات واسعة النطاق للحفاظ على عيد الفطر آمنًا وصحيًا وخاليًا من كوفيد19.

كما نبهت إلى أن زيادة الحركة يمكن أن تؤثر بسرعة وبشكل عكسي على جهود مكافحة الوباء التي تمت على مدار الأشهر الماضية.

أما بالنسبة للتسوق بمناسبة العيد فزفت خبراً ساراً لجهة انتقال الفيروس التاجي عبر المشتريات، قائلة: "لا يوجد حالياً أي دليل يثبت أن كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها".

إلا أنها نبهت في الوقت عينه إلى ضرورة اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة في عيد الفطر. وكررت إرشاداتها السابقة لجهة ضرورة الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بين المشترين.

كما لفتت إلى وجوب تطهير مقابض عربات أو سلال التسوق، وتجنب لمس الأعين أو الفم.

إلى ذلك، نصحت بتجنب الأطعمة المعروضة في متاجر الخدمة الذاتية المفتوحة كالمخابز، والاستعاضة عنها بالمنتجات المغلفة.

يذكر أن المنظمة العالمية كانت أعلنت في تصريحات سابقة أن الفيروس التاجي قد يستمر طويلاً، وأنه قد يطال غالبية البشر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع كفالات شهرية على الأيتام والفقراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟