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تعرّف عليه.. الاحتلال يعلن تشكيلة المجلس الوزاري المصغر

24 آيار / مايو 2020 04:10

قال موقع معاريف العبري إن حكومة الاحتلال أقرت في اجتماعها اليوم موافقتها على ما يسمى الكابينت الأمني والسياسي الجديد.
وحسب الموقع فإن المجلس يتكون من:
1.    رئيس المجلس - رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  
2.    رئيس الوزراء المناوب ووزير الجيش بيني غانتس
3.    وزير الخارجية غابي أشكنازي  
4.    وزير المالية إسرائيل كاتس
5.    وزير الأمن الداخلي أمير أوهانا
6.    وزير القضاء آفي نيسينكورن
7.    وزير الصحة يولي ايدلشتاين
8.    وزير التعليم زئيف إلكين  
9.    ميخائيل بيتون – وزير داخل وزارة الجيش
10.   وزير التعليم يوآف جالانت
11.   وزير الداخلية أرييه درعي
12.  وزير الاتصالات يوعاز هاندل
13.    وزير الاقتصاد عمير بيرتس
14.    وزيرة الشؤون الاستراتيجية والاعلام اوريت فركش هكوهن
15.   وزيرة المواصلات وسلامة الطرق ميري ريجف
16.   وزير الزراعة وتطوير القرى  ألون شوستر

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