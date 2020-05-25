أسعار صرف العملات مقابل الشيقل لهذا اليوم

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" على النحو الآتي:
الدولار الأميركي مقابل الشيقل: 3.53 شيقل.
الدينار الأردني مقابل الشيقل: 4.98 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل الشيقل: 3.90 شيقل.
الجنيه المصري مقابل الشيقل: 0.21 شيقل.
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25 آيار / مايو 2020 09:37
غزة- الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" على النحو الآتي:
الدولار الأميركي مقابل الشيقل: 3.53 شيقل.
الدينار الأردني مقابل الشيقل: 4.98 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل الشيقل: 3.90 شيقل.
الجنيه المصري مقابل الشيقل: 0.21 شيقل.