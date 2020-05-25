أسعار صرف العملات مقابل الشيقل لهذا اليوم

16:10تعرّف عليه.. الاحتلال يعلن تشكيلة المجلس الوزاري المصغر

09:42الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيًا لهذا اليوم

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