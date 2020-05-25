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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل لهذا اليوم

25 آيار / مايو 2020 09:37

غزة- الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" على النحو الآتي:

الدولار الأميركي مقابل الشيقل:  3.53 شيقل.

الدينار الأردني مقابل الشيقل: 4.98 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل الشيقل: 3.90 شيقل.

الجنيه المصري مقابل الشيقل: 0.21 شيقل.

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