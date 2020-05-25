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الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيًا لهذا اليوم

25 آيار / مايو 2020 09:42

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وحارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الدائرة بأن يكون الجو بعد غد الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف، وربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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