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إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق رام الله

25 آيار / مايو 2020 11:41

الضفة المحتلة-الرأي:

أطلقت قوات جيش الاحتلال النار صوب شابين فلسطينيين، قرب حاجز للاحتلال شرق رام الله.

وزعمت مواقع عبرية، أن الشابين حاولا طعن جنود الحاجز مما حذا بالجنود لإطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح قرب مستوطنة شيلو شرق رام الله.

وذكرت أن الشابين انسحبوا من المكان بعد إصابتهم، وتجري قوات الاحتلال عملية بحث عنهم.

وأكدت مصادر محلية أن المصـابين، أصيبا برصـاص مستوطـني الاحتـلال خلال حصادهم مزروعات بسهل ترمسعيا، ولا صحة لادعـاءات الاحتـلال أنهما حاولا تنفيذ عـمـلـيـة طـعــن.

وأوضح منسق اللجنة الزراعية بالمغير  أن المصابين هم مزارعين أصيبا بإطلاق نار بمواجهات أثناء الحصاد في السهول بين ترمسعيا والمغير شمال رام الله.

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