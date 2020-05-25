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صلاح: نعمل من أجل حرية المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

25 آيار / مايو 2020 01:14

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وكالات-الرأي:

قال الدكتور ماهر صلاح رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في منطقة الخارج في رسالة وجهها للمعتقلين الفلسطينيين بالسعودية بمناسبة عيد الفطر السعيد، إن حريتكم أولوية للحركة، وإنها تواصل العمل من أجل إخراجكم من المعتقل.

واكد صلاح أن المعتقلين سُجنوا ظلماً وجوراً، لا لذنب اقترفوه سوى أنهم عملوا أو ناصروا مَن يعمل لتحرير وطننا ومقدساتنا من احتلال بغيض مجرم، وعودتنا إلى ديارنا.

و خاطب المعتقلين بالقول "كونوا على ثقة بأن تأمين الإفراج عنكم، واستعادتكم حريتكم، والتئام شملكم بأهلكم، هو أولوية لقيادة الحركة".
وبين أن الحركة لا تدخر جهداً لتحقيق ذلك بكل الوسائل المتاحة لنا، وعلى المسارات جميعها، السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية وغيرها.
وأضاف: ثقتنا أن الخير في أمتنا باقٍ إلى يوم القيامة، فلا بد من يوم تعود فيه المياه إلى مجاريها، ويرجع الحق إلى أهله، ويُنصف المظلوم ممن ظلمه.

وأكد صلاح أن شعبنا الذي قدّم التضحيات الكبرى في فلسطين، هو شعبنا ذاته الذي يقدم التضحيات في البلاد كلها، إلى أن يسترد حقوقه في وطنه ومقدساته كاملة غير منقوصة.

ووعد المعتقلين بأن تظلّ الحركة تعمل بلا كلل ولا ملل، ولا تقاعس ولا كسل، إلى أن يخرجوا من معتقلهم.

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