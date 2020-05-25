اشتيه: إعادة العمل في قطاعات واسعة بعد العيد

فلسطين المحتلة - الرأي

كشف رئيس الوزراء في رام الله محمد اشتية أن حكومته بصدد إعادة العمل في قطاعات واسعة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بعد إغلاقها جراء فيروس "كورونا".

وبين أنه ابتداءً من العاشر من الشهر المقبل سيتم تشغيل جسر جوي لإجلاء الفلسطينيين في عدد من الدول حول العالم، فيما سيتم إعادة المحاكم والوزارات والهيئات العامة للعمل بشكل طبيعي.

وأوضح أنه سيتم فتح المساجد والكنائس بدءاً من صلاة فجر غدٍ الثلاثاء مع اتخاذ إجراءات السلامة، فيما سيتم رفه الحواجز بين المحافظات لتنقل المواطنين.

وذكر أن المواصلات العامة ستعمل بشكل طبيعي وفق بروتوكول الصحة العامة والإجراءات، وبخصوص المقاهي والنوادي سيتم تشغليها وفق إجراءات السلامة التي سيتم إعلانها خلال اليومين المقبلين.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله اليوم الاثنين، أنه سيتم تطوير الخطة لخاصة بتشغيل صالات الأفراح خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أنه تم إجراء فحص "كورونا" لنحو 5408 عشوائية من العمال العائدين للضفة وجميعها جاءت سلبية، مبيناً أن عدد حالات المتعافين في فلسطين ارتفع إلى 475 حالة.