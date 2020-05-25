وكالة الرأي الفلسطينية صلاح: نعمل من أجل حرية المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُهنئ لبنان بذكرى انسحاب الاحتلال من جنوبه وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 346 ألف وفاة بفيروس كورونا عالميًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مزارعًا شرق بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيًا لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: تعافي حالتي إصابة بكورونا و18 نشطة وكالة الرأي الفلسطينية تعرّف عليه.. الاحتلال يعلن تشكيلة المجلس الوزاري المصغر وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية تعلن بشرى سارة وتقدم عدة نصائح خلال العيد
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

اشتيه: إعادة العمل في قطاعات واسعة بعد العيد

25 آيار / مايو 2020 02:39

14b28916ea31e7aa665ba2ac4ba02ac0
14b28916ea31e7aa665ba2ac4ba02ac0

فلسطين المحتلة - الرأي

كشف رئيس الوزراء في رام الله محمد اشتية أن حكومته بصدد إعادة العمل في قطاعات واسعة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بعد إغلاقها جراء فيروس "كورونا".

وبين أنه ابتداءً من العاشر من الشهر المقبل سيتم تشغيل جسر جوي لإجلاء الفلسطينيين في عدد من الدول حول العالم، فيما سيتم إعادة المحاكم والوزارات والهيئات العامة للعمل بشكل طبيعي.

وأوضح أنه سيتم فتح المساجد والكنائس بدءاً من صلاة فجر غدٍ الثلاثاء مع اتخاذ إجراءات السلامة، فيما سيتم رفه الحواجز بين المحافظات لتنقل المواطنين.

وذكر أن المواصلات العامة ستعمل بشكل طبيعي وفق بروتوكول الصحة العامة والإجراءات، وبخصوص المقاهي والنوادي سيتم تشغليها وفق إجراءات السلامة التي سيتم إعلانها خلال اليومين المقبلين.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله اليوم الاثنين، أنه سيتم تطوير الخطة لخاصة بتشغيل صالات الأفراح خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أنه تم إجراء فحص "كورونا" لنحو 5408 عشوائية من العمال العائدين للضفة وجميعها جاءت سلبية، مبيناً أن عدد حالات المتعافين في فلسطين ارتفع إلى 475 حالة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع كفالات شهرية على الأيتام والفقراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟