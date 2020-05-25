مستوطنون يحرقون مزروعات ويدهسون أغناماً بالخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

أحرق مستوطنون اليوم الاثنين، ما يزيد عن 30 دونما مزروعة بالقمح والشعير والبرسيم بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطني "خافات ماعون" أحروقوا ما يزيد عن 30 دونماً مزروعة بالمحاصيل الزراعية، تعود للمواطنين فضل ومفضي ربعي بالمنطقة المعروفة واد المشخا الواقعة بين قريتي التوانه وطوبا شوق يطا.

وذكر العمور، أنهم باشروا برفقة أهالي المنطقة عقب الحريق بزراعة المناطق المقابلة للمحاصيل المحروقة بأشجار اللوزيات لحمايتها من المستوطنين.

في الوقت ذاته، عمد مستوطن اليوم الاثنين، دهس 15 رأسا من الماشية شرق يطا جنوب الخليل.

وبين مصادر من المنطقة أن مستوطنا دهس قطيعاً من الأغنام في قرية الديرات شرق بلدة يطا، ما تسبب بنفوق 3 رؤوس وإصابه 12 أخرى بكسور.

وقال مالك القطيع المزارع حبيب العدرة، إنه كان بإمكان المستوطن إيقاف مركبته لأنه كان بعيداً عن القطيع إلا أنه زاد من سرعته حين اقترب منه ودهسه وفر هاربا.