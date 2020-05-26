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الحرارة أعلى من معدلها

الطقس: أجواء صافية وحارة نسبياً

26 آيار / مايو 2020 09:39

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى صاف وحارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى ان الجو يكون يوم غد الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الخميس المقبل غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

أما الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية  معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

 

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