وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فلسطيني بفيروس "كورونا" في الكويت وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم 10 آبار لجمع المياه غرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية وحارة نسبياً وكالة الرأي الفلسطينية بيان لسلطة الأراضي حول المشروع الزراعي شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأسيرة "أبو غوش": اتعرض لإهمال طبي بعد التعذيب وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصيب فلسطينياً بزعم محاولة الطعن بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فلسطيني مغترب بالسعودية إثر "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون مزروعات ويدهسون أغناماً بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية "نتنياهو" يكشف عن خطة تهويدية جديدة للقدس وكالة الرأي الفلسطينية اشتيه: إعادة العمل في قطاعات واسعة بعد العيد
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية لـ"كورونا"

26 آيار / مايو 2020 12:23

غزة – الرأي:

حذّرت منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية  لانتشار فيروس كورونا المستجد في الدول التي شهدت تراجع الإصابات بالفيروس، في حال خُففت الإجراءات بشكل أسرع من اللازم.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الدول التي تشهد تراجعا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد لا تزال تواجه خطر "ذروة ثانية فورية" إذا أوقفت إجراءات العزل بشكل أسرع مما يلزم.

يأتي ذلك بينما بدأت دول عديدة في أوروبا وآسيا والمنطقة العربية تخفيف إجراءات العزل المتخذة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، كما تتخذ دول أخرى قريبا خطوة مماثلة.

أظهرت آخر الاحصائيات حول انتشار فيروس "كورونا" حول العالم، إصابة 5,590,671 شخصا، توفي منهم 347,922، وتماثل للشفاء 2,367,589.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع كفالات شهرية على الأيتام والفقراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟