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الصحة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" وتسجيل 8 حالات شفاء

26 آيار / مايو 2020 02:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت 8 حالات شفاء.

وأضافت في تقرير موجز عن الحالة الوبائية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، ان العدد الإجمالي للإصابات بلغ 602 إصابة في جميع محافظات الوطن منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين، منها 319 في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية.

واشارت إلى أن الحالات النشطة بلغت 114 حالة بينها 60 في محافظة القدس، و18 حالة في محافظة الخليل، و36 في المحافظات الجنوبية.

ولفتت إلى أن نسبة الحالات النشطة: 18.9% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما تم تسجيل 8 حالات تعافٍ (6 في محافظة الخليل من السموع، وحالتان من قطاع غزة)، والعدد الإجمالي 483 حالة تعافٍ، لترتفع نسبة التعافي إلى  80.2% من مجمل الإصابات المسجلة.

يذكر أن المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن، هي 9 محافظات: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.

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