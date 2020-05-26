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97 وفاة و1605 إصابات بكورونا بين أبناء الجاليات الفلسطينية

26 آيار / مايو 2020 04:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم ارتفعت إلى 97، والإصابات إلى 1605، تماثل منهم 789 للشفاء.

وأوضحت الخارجية في تقريرها اليومي، أن سفارة دولة فلسطين لدى الكويت أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن مريد أحمد أمين بسيسو (74 عاما)، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 3، وتسجل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الاصابات الى 17، كذلك تم تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 10.

وأشارت إلى ان فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية، أكد أنه لم يتم تسجيل اية اصابة او وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد الاصابات 772، وعدد الوفيات 52، وانه تم تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 277.

فيما أكد فريق العمل المصغر أنه لم تسجل أية إصابة أو حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا حول العالم ما عدا حالة الوفاة والإصابة في دولة الكويت.

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