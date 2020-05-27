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الطقس: أجواء غائمة جزئيًا ومعتدلة اليوم وغدًا

27 آيار / مايو 2020 08:23

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الخميس، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو، السبت المقبل، غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا في المناطق الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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