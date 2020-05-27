ما الكمية المسموح بها من الشوكولاتة للاطفال ؟

الشوكولاتة يعشقها الاطفال والكبار لكن الكمية المسموح بها من الشوكولاتة للاطفال وهل مفيدة له ام تضره؟ وماهى الانواع الضارة وماهى النوعية الامنة له ؟ سنتعرف فى هذا المقال

لابد ان نعلم جيدا ان الطفل يحتاج لطعام صحى اكثر من الكبار ويجب ان نكون مدققين فى كلمه صحى جيد لان اى طعام يا اما

سيؤثر على نموه بالايجابى او بالسلبى

ومن المؤكد انه لابأس من تقديم الحلوى للطفل من وقت لاخر وليس بكثرة ولكن اى نوع من الحلوى

تعد الشيكولاتة هى اامن حلوى يمكن ان نقدمها للطفل بدلا من السكاكر لماذا؟

لان السكاكر كلها الوان صناعية ومواد حافظة وخالية من اى قيمة غذائية يمكن ان تعود بها لصحة طفلك

ولهذا تعد الشيكولاتة هى افضل خيار للحلوى يمكن ان نقدمه للطفل ولكن بحساب لانها ايضا تحتوى على مواد تضر صحة طفلك.

ماهى المواد التى تضر بصحة الطفل فى الشوكولاتة

اولا: ماده الكافيين

فالشوكولاتة تحتوى على ماده الكافيين التى تتسبب فعدة عوارض غير صحية مثل:

– زيادة عصبية الطفل

– صعوبة فى النوم

– زيادة ضربات القلب

– الاستيقاظ عدة مرات ليلا لان الكافيين مدر للبول اى يزيد مرات التبول

ومن المشروبات التى تحتوى ايضا على الكافيين المشروبات الغازية و القهوة و الشاى و النسكافيه

فتخيل اعطائك لطفلك كاس من الكولا مع قطعه شيكولاتة فجرعة كافيين تكفى لعدم نومه يوما كاملا وزياده نشاطه بشكل كبير جدا

ثانيا: السكر والدهون

فالشوكولاتة تحتوى على سكر يكفى لسد شهية الطفل وتزيد شعوره بالشبع وبالتالى تقل رغبته فى تناول وجبات الطعام الصحية

كما ان لوح صغير من الشوكولاتة = 13 جرام من الدهون =230 سعر حرارى مما تتسبب فى زيادة وزنه ولا تفيد جسمه.

ماهى افضل انواع الشوكولاتة؟

هى المكتوب عليها 70 % كاكاو مما تعنى انها شيكولاتة عاليه الجوده

من هم الاشخاص الذى يجب الا يتناولوا الشوكولاتة ؟

– الطفل اقل من عمر سنتين

– الطفل الذى يعانى من حساسية الحليب او اللاكتوز

ما هو المعدل الامن لتناول الشيكولاتة للاطفال؟

يجب الا تزيد عن لوح صغير قدر كف اليد مرتين فى الاسبوع فقط

اضرار كثرة تناول الشوكولاتة على طفلك

الشوكولاتة الداكنة قليلة الدهون فى حد ذاتها تحتوى على فوائد جمة للطفل ولا ضرر ان ياكل منها الطفل كمية قليلة فى الاسبوع

ولكن الشوكولاتة المحلاة والتى تحتوى على الدهون واللبن الحليب يجب ان نمنعها عن الطفل بقد الامكان للاضرار التالية :

– قلة الانتباه وفرط الحركة بسبب السكريات الموجودة فى الشوكولاتة التى ترفع مستوى السكر فى الدم وتفرز هرمونات تؤدى الى كثرة الحركة واوقات كثيرة الطفل لا يستطيع السيطرة على نفسه

– السمنة بسبب كثرة تناول الشوكولاتة و خصوصا المحلاة والتى تحتوى على دهون و تؤدى الى البدانة

– من الممكن ان يدمن طفلك اكل الشيكولاتة لمذاقها الجميل ومادة الكافيين الموجودة بها وهذا خطر جدا فيجب الحرص فى اعطاء طفلك الشيكولاتة حتى لا يدمنها الطفل و تؤذيه

– قد تسبب الشوكولاتة مرض السكرى من النوع الثانى لطفلك لاقدر الله مع ان النوع الثانى للكبار

ولكن بعض الاطفال يصابون به بسبب كثرة اكل الحلوى والشيكولاتة وهذا يؤدى الى تدهور مستوى الانسولين فى الدم وعدم انتظامه

– الشيكولاتة تحتوى على الكافين والكافيين يؤدى الى ادرار البول وبذلك قدة يعانى طفلك من كثرة التبول وممكن الا يتحكم فى نفسه ليلا و يتبول لا اراديا

– اذا اكل الطفل الكثير من الشوكولاتة الكافين الموجود بها قد يؤدى الى قلة نوم الطفل والارق فيجب عدم تناولها قبل النوم

– الطفل يتعلق بالحلويات والشوكولاتة اكثر من الطعام الصحى وكثرة تناوله لذلك يقلل شهيته للطعام الصحى ويرفض تناوله وبالتالى يؤثر على نموه الصحى والبدنى

– واخيرا احذروا حساسية الشيكولاتة او المواد التى تحتويها مثل اللبن او المكسرات او اى مواد قد تسبب حساسية للطفل

يجب اعطاءها للطفل مرات قليلة فى الاسبوع وبكميات قليلة كمكافأة لعمل اى شىء مفرح ولا تنسوا ان الطفل يولد لا يعرف شىء عن الشوكولاتة

وانتم من تعرفونه عليها وعلى جميع الاغذية الضارة فالموضوع بين ايديكم طفل صحى ام طفل مريض انتم من ستختاروا