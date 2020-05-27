7 طرق سهلة لتعويد طفلك على الصلاة



تعويد الطفل على الصلاة من أجمل وأغلى ما يمكن تقديمه له، لأنها تعزز بداخله حب الله والمحافظة على الصلوات، وتبدأ مرحلة تعويد الطفل على الصلاة بين سن السادسة والسابعة، مع تعليمه وترك الحرية له للصلاة وقتما يشاء، لأنه غير ملزم بها حتى سن العاشرة.. يعد شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة ورائعة لتدريب وتعويد الطفل على الصلاة، لذا يقدم لكم موقع «ayeina» طرقًا رائعة وسهلة لذلك:



1- كن نموذجا وقدوة يحتذى بها الطفل من خلال الصلاة أمامه، لأن الأطفال يحبون تقليد

آبائهم وأمهاتهم.

2- اصطحاب الأطفال إلى المسجد خلال الصلاة، خاصة فى سن الخامسة، مع الحرص على

الصلاة فور سماع الأذان.

3- ترك الأطفال يُصلون مع بعضهم بعضا وتعليم بعضهم بعضا أيضا.

4- اصطحاب الأطفال إلى المسجد خلال الصلاة، خاصة فى سن الخامسة.

5- قولى له هيا بنا نذهب لنلقى الله، وأعلميه أن الله سبحانه وتعالى يرانا ونحن

واقفون.

6- تحدثى مع أطفالك بشأن سيرة النبي- صلى الله عليه وسلم- وكيفية الاقتداء به

وبسنته.

7- تحفيظ الأطفال بعض آيات من القرآن ليصلوا بها.