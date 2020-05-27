اتحاد بيت حانون ينجز صفقة الحارس نصار وخدمات خان يونس يضم محمد الحلاق

أنجز نادي اتحاد بيت حانون- الباقي هذا الموسم في الدرجة الممتازة، الصفقة التاسعة في خطة الانتقالات الصيفية، وذلك بضم الحارس الشاب محمد نصار لموسم واحد, قادما من شباب خان يونس، ليكون إضافة جيدة للفريق الرامي لمواصلة المنافسة. وبذلك، يضاف إلى صفقات الفريق الثمانية الحارس أمير الكرد, وخالد دادر, وميمنة الناجي, وأمجد أبو عودة, وماجد بريك, وأحمد أبو كوش, ومحمود أبو النصر, ومحمود العزازي. وكان اللاعب ظهر مع أندية خدمات دير البلح والجلاء وشباب خان يونس.

وفي أندية الممتازة تعاقد اتحاد خان يونس مع الظهير الأيمن هيثم أبو ظاهر للاستفادة من خبرته، وسبق له الظهور مع اندية الرياضي، والصداقة، والشجاعية، وخدمات البريج في الموسم الأخير، فيما جرى التجديد للحارس عطايا جودة، فيما جدد غزة الرياضي لمدافعه المميز ثائر أبو عبيدة، وذلك مع تردد الأنباء عن فسخ للعقد مع الفريق الابيض.

وأعلن خدمات المغازي تعاقده مع اللاعبين جودت جاد الحق، ومحمد شعث بالاتفاق مع جاد الحق عقب انتهاء عقده مع العطاء، وشعث معاراً من شباب رفح.

من جهة ثانية، ضم خدمات خان يونس اللاعب محمد الحلاق إعارة لموسم واحد, قادماً من جاره الشباب، وسبق له الظهور مع خدمات النصيرات، وهو الصفقة الرابعة بعد الثلاثي هيثم وخالد وإسماعيل النجار، فيما جدد الزيتون للمهاجم رشيد النمس للموسم الثاني الذي تعاقد معه قادماً من خدمات رفح على سبيل الإعارة، حيث، سبق له الظهور مع خدمات النصيرات، واتحاد خان يونس. وكان الزيتون هبط للدرجة الثانية .

وبدوره، واصل نادي نماء- الصاعد هذا الموسم للدرجة الأولى، تعاقداته بطلب من مدربه الجديد صالح عسلية حيث تعاقد مع كل من سفيان كريزم، وأحمد المدهون، وفادي الشريف.

من جهة أخرى، تعاقد نادي الأقصى مع الرباعي محمد عاشور، ومحمد جودة قادماً من بيت حانون الأهلي, ومهدي حجازي من خدمات المغازي, ومحمد أبو شعيب من خدمات النصيرات، وذلك بطلب من مدربه أحمد أبو اسعيفان سابقاً مع لاعب الوسط طارق الهور، فيما قرر ميمنة الناجي فسخ عقده مع بيت حانون.

ومنح نادي خدمات البريج الذي ينافس في الدرجة الأولى، لاعبه علي أبو حسنين الاستغناء عقب انتهاء عقده. يذكر أن اللاعب يتمتع بالقوة البدنية والصلابة الدفاعية، وظهر مع أندية خدمات النصيرات، وخدمات خان يونس، فيما ضم الفريق المهاجم محمد أبو حرب، ابن شقيق نجم الفريق في السبعينات توفيق أبو حرب، عضو لجنة المسابقات الأسبق في اتحاد الكرة، حيث لعب مع البريج في بدايته الكروية عام 1972، قبل أن يوقع ابن أخيه محمد للبريج للمشاركة معه الموسم القادم في ثاني ظهور للعائلة. وجدد البريج عقد لاعبه بلال حمد للتواجد مع الفريق في الموسم المقبل، حيث يأمل الفريق تقديم مستوى يرضي طموح جماهيره والمنافسة على إحدى بطاقتي الصعود للدرجة الممتازة.

وقرر اللاعب محمد سامي أبو طير العودة مجددا إلى الملاعب، عقب انشغاله في الإعداد رسالة الماجستير، وسيحدد وجهته المقبلة، فيما تعاقد نادي القادسية من أندية الدرجة الأولى مع أدهم المغاري استعدادا للموسم المقبل، وكان اللاعب ظهر مع خدمات المغازي والزيتون وخدمات النصيرات.

ويدوره، قرر مهاجم نادي التفاح، عمر أبو شقرة، رحيله عن صفوف الفريق، بعد أن ساهم في صعود الفريق لدوري الدرجة الممتازة، حيث من المتوقع أن يكشف اللاعب عن وجهته المقبلة خلال الفترة القادمة.