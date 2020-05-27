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"فيفا" يطلب افتتاح مقر اتحاد الكرة الجديد فى نوفمبر 2020

27 آيار / مايو 2020 08:59

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طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة افتتاح المقر الجديد الذى يتم حاليا إنشاؤه فى 6 أكتوبر، فى نوفمبر 2020 ، حيث أرسل الاتحاد الدولى لكرة القدم مبلغ مليون و300 ألف دولار لاتحاد الكرة، لتنفيذ المرحلة الثانية من المقر الجديد للجبلاية بمدينة 6 أكتوبر.

كانت المرحلة الأولى قد بدأت فى عهد المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وانتهت مؤخرًا وتأكد "فيفا" من سير العمل، لذا أرسل الدعم المالى الخاص بالمرحلة الثانية خلال الأيام الماضية..

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد وافق على تطوير مشروع الهدف ليصبح مقرًا لاتحاد الكرة، بدلًا من المقر الحالي الذي سيتحول لمتحف خاص بالاتحاد.

فى سياق مغاير ، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة مع لجنة الحكام تطبيق تقنية var كما حدث فى الدورى الألمانى الذى استخدم التقنية مع الأخذ بالاحتياطات الطبية لمواجهة فيروس كورونا وهو ما يعمل عليه مسئولو لجنة الحكام بتقليل اعداد الحكام في السيارة الخاصة بالتقنية.

 
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تطبيق قرار استخدام 5 تغييرات في بطولة الدوري حال استئنافها في الفترة المقبلة خاصة ان هذه التعديلات التي اعلنها  الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بامكانية كل اتحاد اهلي استخدام خمسة تغييرات خلال المباريات في الموسم الجاري فقط بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف المسابقات لفترة طويلة.
 
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا جعل تطبيق التغييرات الخمسة للاعبين في المباريات في يد كل اتحاد اهلي باستخدامها او العمل علي النظام المتبع من قبل وهو الاكتفاء بالثلاث تغييرات فقط قبل ان يقرر اتحاد الكرة استخدام التغييرات الخمسة في الدوري حال استئنافه رسميا. 

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