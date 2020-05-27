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بايرن ميونيخ يبتعد بالصدارة بفوز ثمين على بوروسيا دورتمود

27 آيار / مايو 2020 09:01

بايرن ميونيخ يبتعد بالصدارة بفوز ثمين على بوروسيا دورتمود
بايرن ميونيخ يبتعد بالصدارة بفوز ثمين على بوروسيا دورتمود

حقق فريق بايرن ميونيخ فوزاً ثميناً على نظيره فريق بوورسيا دورتموند، بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ28 من الدوري الألماني، على أرضية ملعب " سيجنال أدونا بارك ".


ورفع فريق بايرن ميونيخ رصيده بعد هذا الإنتصار الى 64 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الوصيف فريق  بوروسيا دورتموند، وبفارق 10 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثالث.


وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب الشاب، جوشوا كيميتش في الدقيقة " 43 " من زمن اللقاء، بعدما سدد كرة بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.


وفشل فريق بوروسيا دورتموند في تهديد مرمى البايرن في الشوط الثاني، خاصة بعدما استنفذ كل طاقته خلال الشوط الأول، حيث اتسمت هجماته بالعشوائية والفردية.
 

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