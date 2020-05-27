الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالضفة بينهم جريح

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، (13) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير إن 4 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، أحدهم اُعتقل على يد قوة من المستعربين، وهو نور الدين عادل البرغوثي (26 عاماً) من بلدة بيت ريما، وهو شقيق الأسير مصطفى البرغوثي المحكوم بالسجن لمدة (14) عاماً، علماً أن قوات الاحتلال اعتقلت والده عادل مؤخراً لمدة ساعات قبل الإفراج عنه، ومن رام الله أيضاً اعتقل الاحتلال مواطنين من بلدات نعلين وأبو شخيدم وسلواد، وهم: الجريح محمود بدر الخواجا، ومحمود عماد سليم، والفتى يوسف رائد العنيد.

فيما جرى اعتقال 5 مواطنين من عدة بلدات في طولكرم وهم: عبد الرحيم وليد صباح (28 عاماً)، وكرم رائد عمار (20 عاماً) وهما من بلدة قفين، ومحمود نبيل عدوان (18 عاماً) من بلدة فرعون، إضافة إلى خالد جمال جابر (19 عاماً)، ووليد عصام عصفور (26 عاماً)، حيث جرى اعتقالهما داخل الأراضي المحتلة عام 1948م.

يُضاف إلى المعتقلين طفلين من بلدة العيساوية وهما: سعدي وسام الرجبي، ومحمود محمد عبيد، علاوة على فريد يوسف عبيد (50 عاماً)، إضافة إلى شاب آخر جرى اعتقاله من مخيم شعفاط.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال أيام العيد (16) مواطناً على الأقل غالبيتهم من القدس وبلداتها، رافق ذلك اعتداءات بالضرب والتنكيل بحق المواطنين المقدسيين على وجه الخصوص، إضافة إلى استمرار عمليات الاستدعاء.