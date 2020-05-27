أطباء يستخرجون 2 كيلو شعر من بطن فتاة سعودية

لجأت فتاة سعودية إلى المستشفى بعد تعرضها لأم حاد في المعدة، لكن الأطباء اكتشفوا في معدتها تكوين غريبيتطلب تدخل جراحي على الفور لمساعدة الفتاة ووقف الألم.





حالات غريبة

الكشف على الفتاة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف أثبت أنها تعاني من حالة طبية نادرة تؤدي إلى نمو الشعر في معدتها وهو ما يتسبب لها في الألم، نمو الشعر في المعدة كان آخر سبب قد يفكر به الأطباء لألم الفتاة.

في البداية كشفت الفحوص عن جسم غريب في المعدة، يتمحور حول جدار البطن ويلف المعدة مما يتسبب في للفتاة في ألم حاد، وعندها قرر الاطباء ضرورة التدخل الجراحي لمعالجة الفتاة.

الشعر كان ينمو في معدة الفتاة السعودية منذ سنوات، حتى كون كتلة كبيرة تسببت في خنق للمعدة بخاصة وأنها ينمو داخل تخويف البطن بشكل ملتف حول بعضه حتى شكل كتلة عملاقة.

وزن كتلة الشعر التي تمكن الأطباء من استخراجها من معدة الفتاة وصل وزنها إلى 2 كيلوغرام، وتعد حالة نمو الشعر في المعدة من الحالات الطبية النادرة جداً.



فريق الأطباء المكون من مجموعة ممتازة من العاملين في المجال الطبي تحت إشراف الطبيب محمد المهدي، وزميليه اختصاصي جراحة محمد عبده، والطبيب محمد الزهراني، وطاقمهما الفني تمكنوا معاً من إنقاذ الفتاة وإنهاء معانتها إلى الأبد.

حالة الفتاة العشرينية حالياً مستقرة وتلاقي الرعاية الطبية اللازمة التي تحتاج إليها إلا أنها تحت تأثير المخدر حتى الآن مع متابعة صحية لوضعها أولاً بأول.