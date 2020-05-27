الاحتلال يهدم منزلًا ومنشأتين سياحيتين بنابلس

نابلس - الرأي

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلًا قيد الانشاء ومنشأتين سياحيتين في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، وهدمت منزلا قيد الانشاء مكون من ثلاث غرف، يعود للمواطن إبراهيم ابنيات، بحجة عدم الترخيص.

وأضافت المصادر، أن القوات هدمت منتجع "مكسيم لاند" السياحي تعود ملكيته للمواطن وضاح عبد الحق في بلدة زواتا غرب المحافظة، فيما هدمت أيضا منشأة سياحية قيد الانشاء تعود للمواطنة لينا الأغبر، ببلدة سبسطية شمال نابلس بالقرب من المدرج الروماني في الموقع الأثري.