النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2512)الأربعاء 27/5/2020

09:44بروش فضي عمره 1100 عام والعلماء عاجزين عن حل لغزه

10:54النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2512)الأربعاء 27/5/2020

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