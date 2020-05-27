النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2512)الأربعاء 27/5/2020

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2512 (ا الأربعاء 27/5/2020
أخبار فلسطين
- ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة الى 61 حالة
- بعد انحسار فيروس كورونا..الكيلة: إجراءات إعادة الحياة في الضفة جرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
- الصحة بغزة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين المحجورين
أخبار إسرائيلية
- ليبرمان: نتنياهو مستعد لجر إسرائيل إلى حرب أهلية
- جهات إسرائيلية تؤكد القيام بضّم المستوطنات وتكشف موعد التنفيذ
- »إسرائيل تحذر مواطنيها من دخول مناطق "أ" و"ب" بالضفة
- حملة ضغط بـ "إسرائيل" لعقد صفقة تبادل مع حماس
- نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم
- نتنياهو في اجتماع لكتلة الليكود البرلمانية: الضم فرصة تاريخية غير مسبوقة منذ 1948
الاخبار الدولية
- ترمب يتوعد الصين بإجراء "قوي للغاية" هذا الأسبوع
- 98 وفاة و1605 إصابات بكورونا بين الجاليات الفلسطينية حول العالم
- قادة 4 دول أوروبية يحذّرون نتنياهو من الضم
- فرنسا لـ«إسرائيل»: أي ضم لأراض فلسطينية «لن يبقى دون رد
· لوكسمبورغ: ضم الأراضي يعكس قانون الأقوى والغاب
الاخبارالعربية
- السعودية تعلن عودة تدريجية للموظفين بدءاً من الأحد المقبل
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- جهات إسرائيلية تؤكد القيام بضّم المستوطنات وتكشف موعد التنفيذ
- قوات إسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الصلاة في الحرم الإبراهيمي
- قناة إسرائيلية: الحدود بين سيناء والنقب باتت ممرا رئيسيا لتهريب المخدرات
- نتنياهو في اجتماع لكتلة الليكود البرلمانية: الضم فرصة تاريخية غير مسبوقة منذ 1948ولن…
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الصلاة في الحرم الإبراهيمي
- ليبرمان: نتنياهو مستعد لجر إسرائيل إلى حرب أهلية
الخليج الإماراتية
- أجهزة أمن الاحتلال تحذر نتنياهو: موعد الضم غير مناسب
- إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم
- فرنسا لـ«إسرائيل»: أي ضم لأراض فلسطينية «لن يبقى دون رد
الغد الأردنية
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- باريس: أي قرار إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لا يمكن أن يبقى بدون رد
- الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الصلاة في الحرم الإبراهيمي
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يُحرر مخالفات للمركبات بسلوان
- البرغوثي: لا مناص من الوحدة لمواجهة خطط الضم
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات مكثفة بالضفة
- نابلس.. الاحتلال يهدم منشأة سياحية قيد الانشاء
- ترمب يتوعد الصين بإجراء "قوي للغاية" هذا الأسبوع
- ارتفاع عدد مصابي كورونا في غزة لـ61
- "مستعربون" يختطفون شابا من بيت ريما
القدس المحلية
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- إسرائيل ترفع اليوم المزيد من القيود التي كانت مفروضة لمكافحة كورونا
- الاحتلال يعتقل 5 شُبان بينهم طالب في الثانوية العامة
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الحياة الجديدة
- الاحتلال يفرج عن أمين سر حركة فتح في "العيساوية "
- الاحتلال يبعد حارسا عن المسجد الأقصى 6 أشهر
- الرئيس يهنئ العاهل الأردني بعيد الاستقلال
- لوكسمبورغ: ضم الأراضي يعكس قانون الأقوى والغاب
- غزة: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا
- الاحتلال يسلم أمين سر فتح في العيسوية قرارا يمنعه من المشاركة بأي نشاط
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جريدة الأيام
- اتجاه لإعادة فتح المسجد الأقصى يوم السبت
- »مستوطنون يسطون على أراض واسعة قرب رام الله
- »الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذّر من "أعمال عنف" في الضفة في حال الضم
- »مصادر فلسطينية: تصعيد إسرائيلي ضد القيادة والأجهزة الأمنية بعد وقف التنسيق
- »إعادة فتح كنيستي المهد والقيامة أمام المصلين
- »صحيفة عبرية تكشف مسارات تطبيق الضم والتحديات التي تواجه إسرائيل
- »إسرائيل تحذر مواطنيها من دخول مناطق "أ" و"ب" بالضفة
- » مقتل سيدة طعناً في جنين وشاب في شجار جنوب نابلس
وكالة صفا
- "داخل الحجر الصحي"..ارتفاع عدد مصابي كورونا في غزة اليوم لـ6
- البرغوثي: لا مناص من الوحدة لمواجهة خطط الضم
- الاحتلال يُحرر مخالفات للمركبات بسلوان
- أكثر من ألف وفاة بكورونا بالبرازيل في 24 ساعة
- محليقوة خاصة إسرائيلية تختطف شابًا من رام الله
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وكالة الراي الفلسطينية
- الاحتلال يعتقل 3 شبّان من طولكرم
- مستعربون" يختطفون شابًا من رام الله
- الاحتلال يهدم منشأتين سياحيتين في نابلس
- محدث 3 إصابات جديدة بكورونا بغزة ترفع الحصيلة لـ 61
- حملة ضغط بـ "إسرائيل" لعقد صفقة تبادل مع حماس
- 98 وفاة و1605 إصابات بكورونا بين الجاليات الفلسطينية حول العالم
- مستوطنون يستولون على أراضٍ شرق رام الله
- الاحتلال يبعد حارساً عن المسجد الأقصى 6 أشهر
- قوات الاحتلال تعتقل شابين من طولكرم
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سما نيوز
- صحيفة عبرية تزعم : دول عربية تؤيد خطة الضم الاسرائيلية للضفة
- قناة عبرية: جيش الاحتلال سيكثف من اعتقالاته الليلية في الفترة القادمة
- نصر الله: "إسرائيل" ستقهر بأي معركة مقبلة و "هذا المشهد لن أنساه"..
- الصحة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
- قادة 4 دول أوروبية يحذّرون نتنياهو من الضم: "وصفة لزعزعة استقرار الشرق الاوسط"
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فلسطين اليوم
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- بعد 3 أشهر من العزل..حركة نشطة بشوارع الضفة بعد دخول قرار الحكومة بتخفيف اجراءات الطوارئ حيث التنفيذ
- ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة الى 61 حالة
- بعد انحسار فيروس كورونا..الكيلة: إجراءات إعادة الحياة في الضفة جرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
- الصحة بغزة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين المحجورين
عرب 48
- غزة: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا
- الصحة الفلسطينية: 114 مريضًا بكورونا ولا إصابات جديدة
- الاحتلال يخطر بهدم 10 آبار مياه شمالي الضفة
- ضغوطات أميركية جديدة على إسرائيل: لا لاستثمار الصين بشبكة 5G
- فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب
- قادة 4 دول أوروبية يحذّرون نتنياهو من الضم
- تنوفا" تدخل حيّز التنفيذ؛ وغانتس: التوتر في غزة سيطول
وكالة وفا
- الكيلة: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا في الخليل وغزة
- الاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء في فروش بيت دجن
- (محدث) الاحتلال يهدم منشأتين سياحيتين في نابلس
- "مستعربون" يختطفون شابا من بيت ريما
حدث في مثل هذا اليوم
27 أيار (مايو)
- 2006م الصهاينة يصادقون على بناء 1960 وحدة استيطانية جديدة في الحي الاستيطاني "رمات شلومو/تلة شعفاط" في القدس المحتلة
- 2002م عملية استشهادية في مركز تجاري في مستوطنة بيتاح تكفا شمال مدينة تل أبيب تسفر عن مقتل 4 من الإسرائيليين وإصابة 35 بجروح مختلفة.. وقد قام بتنفيذ العملية الاستشهادي جهاد الطيطي من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي
- 2001م إصابة 4 إسرائيليين و20 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في القدس الغربية وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي تتبني العملية
- 1994م اعتقال أول معارض فلسطيني في ظل السلطة الوطنية وهو هاني عابد (اغتالته إسرائيل لاحقاً).
- 1993م فوز المعارضة الفلسطينية بجميع المقاعد في انتخابات المهن الطبية في الضفة الغربية.
- 1976م ثلاثة فلسطينيين يفجرون أنفسهم داخل مستعمرة "يعالوت" ويقتلوا 50 إسرائيلياً ويصيبوا عدد آخر بجروح.
- 1948م مقاتلو الجماعات اليهودية المسلحة في البلدة القديمة من الجزء الشرقي من القدس يستسلمون للجيش العربي (الأردني).
- 1948م تأسيس القوات الجوية الإسرائيلية.
- 1922م الفاتيكان مقر البابوية رأس الكنيسة الكاثوليكية العالمية يرفض مشروع الوصاية البريطانية على فلسطين الذي يمكن أن يهدد المساواة بين الأديان ويؤكد معارضته إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.
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