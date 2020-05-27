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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2512)الأربعاء 27/5/2020

27 آيار / مايو 2020 10:54

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2512 (ا الأربعاء 27/5/2020

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27 أيار (مايو)

  • 2006م الصهاينة يصادقون على بناء 1960 وحدة استيطانية جديدة في الحي الاستيطاني "رمات شلومو/تلة شعفاط" في القدس المحتلة
  • 2002م عملية استشهادية في مركز تجاري في مستوطنة بيتاح تكفا شمال مدينة تل أبيب تسفر عن مقتل 4 من الإسرائيليين وإصابة 35 بجروح مختلفة.. وقد قام بتنفيذ العملية الاستشهادي جهاد الطيطي من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي
  • 2001م إصابة 4 إسرائيليين و20 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في القدس الغربية وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي تتبني العملية
  • 1994م اعتقال أول معارض فلسطيني في ظل السلطة الوطنية وهو هاني عابد (اغتالته إسرائيل لاحقاً).
  • 1993م فوز المعارضة الفلسطينية بجميع المقاعد في انتخابات المهن الطبية في الضفة الغربية.
  • 1976م ثلاثة فلسطينيين يفجرون أنفسهم داخل مستعمرة "يعالوت" ويقتلوا 50 إسرائيلياً ويصيبوا عدد آخر بجروح.
  • 1948م مقاتلو الجماعات اليهودية المسلحة في البلدة القديمة من الجزء الشرقي من القدس يستسلمون للجيش العربي (الأردني).
  • 1948م تأسيس القوات الجوية الإسرائيلية.
  • 1922م الفاتيكان مقر البابوية رأس الكنيسة الكاثوليكية العالمية يرفض مشروع الوصاية البريطانية على فلسطين الذي يمكن أن يهدد المساواة بين الأديان ويؤكد معارضته إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.
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