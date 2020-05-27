بلدية خان يونس تكرم صنّاع الجمال ليلة عيد الفطر

خان يونس- الرأي

أقامت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بالتعاون مع فاعل خير ومركز شباب الأمة حفلاً لتكريم (210) عاملاً من صناع الجمال وكذلك العمال الذين يعملون في مهام شاقة، تقديراً لجهودهم في خدمة أبناء شعبنا من خلال المحافظة على قطاع البيئة والصحة العامة بالرغم من الظروف الراهنة ومن العاملين في نظافة المدينة ليلة عيد الفطر السعيد.

وشارك في الحفل رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ونائب رئيس البلدية د. مازن الشيخ ، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ومدير العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ورئيس قسم النظافة محـمد الأغا ، ورئيس مجلس ادارة شباب الأمة أ. وجدي عزام.

وخلال كلمته أكد م. البطة على أهمية الدور البارز الذي يقومون به صناع الجمال الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تأمين حياة أبناء شعبنا من المخاطر الصحية والأوبئة في حال تكدست النفايات في الشوارع، لافتاً إلى أن حفل التكريم جاء كلمسة وفاء تقديراً لعطائهم وعلى إخلاصهم وتفانيهم في العمل خدمة لأبناء مدينة خان يونس والنهوض بواقع المدينة لا سيما خلال جائحة كورونا.

وأشاد م. البطة بجهود مركز شباب الأمة الذي يساند عمل الشرائح المجتمعية المختلفة للتخفيف من حجم المعاناة الواقعة عليهم في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي خلفها الحصار، مشيراً إلى أهمية تكريم صناع الجمال الذي يؤسس لشراكة حقيقة واسعة قائمة على مبدأ التعاون من أجل دعم صمود شعبنا، مثمناً الدور الكبير الذي يمثلونه في خدمة الجميع والتي تساهم في تعزيز وتجويد العمل نحو الأفضل.

ومن جانبه ثمن عزام كافة العاملين في قسم صناع الجمال على جهودهم في خدمة شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده مبيناً أن صانع الجمال والذي يعمل ليل نهار هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات سليمه وصحية ويجب علينا تكريم هذه الفئة التي تجاهد من أجل تأمين حياة كريمة للمواطنين.

واختتمت الفعالية بتوزيع الهدايا على كافة عمال وموظفي صناع الجمال في بلدية خان يونس تقديراً لجهودهم في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.