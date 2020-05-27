"الاقتصاد" تحرر مخالفات لمكاتب صرافة تلاعبت بسعر الصرف للدولار الأبيض

غزة- الرأي

حرّرت وزارة الاقتصاد الوطني، مخالفات لعدد من مكاتب الصرافة في محافظات قطاع غزة لتلاعبها بسعر الصرف للدولار الابيض.

وأعلنت الوزارة ة، أن طواقم التفتيش والمتابعة حررت 4 مخالفات قانونية لمكاتب صرافة لم تلتزم بقرار الوزارة الاخير الخاص بعدم التمييز بين الدولار الابيض والازرق بسعر الصرف حسب السوق،مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مكاتب الصرافة المخالفة.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين بضرورة التعامل مع الدولار الابيض وعدم التخوف من ذلك وانه لا فرق بين الدولار الابيض والازرق،داعية المواطنين الى الاتصال على الرقم المجاني للوزارة 1800112233 في حال واجهتهم مشكلة في عملية الصرف من قبل البنوك او مكاتب الصرافة.

وطالبت البنوك بعدم التمييز بين الدولار الابيض والازرق خلال عملية الصرف للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن طواقمها ستكثف من حملاتها ومتابعتها ومراقبتها للبنوك ومكاتب الصرافة حتى تلتزم بقرار الوزارة.