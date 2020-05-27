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هدم بسطات في الأغوار

الاحتلال يهدم غرف زراعية ويجرف أراضي غرب الخليل

27 آيار / مايو 2020 01:07

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاث غرف زراعية، وجرفت أراضي غرب الخليل، فيما هدمت أيضا عددا من بسطات خضروات في الأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال هدمت ثلاث غرف زراعية في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل، تعود للأشقاء رائد ووائل وعلي محمد الجعافرة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضافت أن قوات الاحتلال جرفت أراضي مزروعة بالمحاصيل الصيفية وتبلغ مساحتها دونمين، في المنطقة ذاتها.

كذلك قامت قوات الاحتلال بهدم أربع بسطات، قائمة بجانب الطريق السريع، قرب قريتي عين البيضاء، وبردلة بالأغوار الشمالية، دون إخطار مسبق، حيث تم الاستيلاء على الخضروات التي كانت معروضة بها.

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