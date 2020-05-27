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مدير تعليم خان يونس يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة لعام 2020

27 آيار / مايو 2020 01:27

مدير تعليم خان يونس يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة لعام 2020
مدير تعليم خان يونس يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة لعام 2020

خان يونس- الرأي

اجتمع أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، اليوم الأربعاء،  برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة لعام 2020، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام.

وفي كلمته رحب أ. الفرا برؤساء اللجان، وهنأهم بعيد الفطر السعيد، وعرض استعدادات المديرية الخاصة بانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام 2020، متمنياً أن تُكلل الجهود بالتوفيق والنجاح، موضحاً أن المتقدمين لهذا العام بلغ عددهم 4027 طالباً وطالبة، موزعين على 26 لجنة بالإضافة إلى لجنة في مجمع ناصر الطبي للطلبة المرضى، منوهاً إلى أنه تم الاستعانة بخمس مدارس تابعة لوكالة الغوث.

وتحدث أ. الفرا عن التعليمات الخاصة بالامتحانات لهذا العام في ظل استمرار جائحة كورونا، حيث أكد على ضرورة تجهيز قاعات الامتحان وتهيئة كافة الأسباب لخلق أجواء مناسبة، مؤكداً على ضرورة التحقق من شخصية الطالب بشكل يومي، وتذليل العقبات للطلبة من ذوي الإعاقة، والتأكد من حضور وانصراف العاملين من إداريين ومراقبين وأذنة.

وشدد في الوقت ذاته على عدم السماح لأي زائر بدخول لجان الامتحانات منعًا للتشويش على الطلبة، مشيراً إلى ضرورة اطلاع الطلبة على كافة التعليمات ووضعها على لوحات الإعلانات في اللجان وفي أماكن واضحة.

وأشار إلى أن إدارة المديرية ولجان المتابعة وقسم الامتحانات على تواصل دائم مع رؤساء اللجان لمتابعة الميدان أولاً بأول، موضحًا أن الأسئلة ستصل اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، مشددًا على ضرورة المحافظة على حالة الهدوء والنظام في اللجان وداخل القاعات، ومتابعة الالتزام ببروتوكولات السلامة العامة للطلبة والعاملين للحفاظ على سلامتهم.

 

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