الاحتلال يُوزع إخطارات هدم واستدعاءات بالعيسوية

فلسطين المحتلة - الرأي

وزعت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة اليوم الأربعاء، إخطارات هدم لمنازل في قرية العيسوية شمال شرق المدينة، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت مصادر محلية أن طواقم من بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة اقتحمت القرية، وتجولت في عدة أماكن وشرعت بتصوير عدة أبنية، وتعليق عشرات إخطارات الهدم على منازل المواطنين بالقرية.

وأوضحت أن الطواقم وزعت أيضًا استدعاءات لمراجعة قسم التفتيش في البلدية، وتم إجراء مخالفة بناء لمواطن يمتلك "مغسلة سيارات".

وأشارت إلى أن العيسوية تتعرض يوميًا لاقتحامات واعتقالات وتنكيل بسكانها، لافتًا إلى أن الحملة الاحتلالية المسعورة مستمرة منذ ما يزيد عن عام.