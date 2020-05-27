الاحتلال يبدأ بتدشين موقع استيطاني جديد قضاء رام الله

فلسطين المحتلة - الرأي

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في إنشاء موقع استيطاني جديد قضاء رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية أن المستوطنون شرعوا بإنشاء موقع استيطاني جديد شرق قرية "دير دبوان" قضاء رام الله، الواقعة بين مستوطنتي معاليه "مخماش وريمونين" الاسرائيليتين المقامة على أراضي المواطنين.

ولفتت أن المكان يقع بين التجمعات البدوية من عرب الكعابنة الذين تم تهجيرهم عام 194 مثل عرب الجهالين من النقب.

وبيّنت أن جرافات وآليات إسرائيلية عدة، وصلت المكان بحماية قوات الاحتلال وباشرت في بناء بؤرة استيطانية جديدة.

يأتي ذلك، في وقت تواصل حكومة الاحتلال بناء المزيد من البؤر الاستيطانية على أراضي الضفة والقدس المحتلتين، بهدف ضّم الضفة للسيادة الإسرائيلية.