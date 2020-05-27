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دفعة إطارات سيارات جديدة الى قطاع غزة اليوم

27 آيار / مايو 2020 04:12

غزة- الرأي:

قال المتحدث باسم جمعية تجار قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة، ورئيس اتحاد تجار الإطارات في غزة طرزان دغمش ان دفعة جديدة من إطارات السيارات "الكاوتشوك" ستدخل اليوم الى قطاع غزة.

وأوضح دغمش اليوم الأربعاء، أن دفعة إطارات السيارات التي ستدخل الى قطاع غزة اليوم عبر معبر كرم أبو سالم، عبارة عن 7 آلاف إطار، حيث سيتم توزيعها على سبعة تجار في القطاع بنظام النسبة والتناسب.

وتعتبر هذه المرة الخامسة، التي يسمح بها الاحتلال الاسرائيلي، بعبور الإطارات الى قطاع غزة، بعد منعها والمماطلة في إدخالها، منذ إبريل/نيسان 2018.

المصدر: وكالة سوا

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