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"الدفاع المدني" يسيطر على حريق بشاحنة لنقل الغاز

27 آيار / مايو 2020 04:33

غزة- الرأي:

سيطرت أطقم الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني على حريق اندلع في شاحنة صهريج غاز على مفترق دير البلح وسط قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات في المكان.

وأفادت إدارة العمليات بالدفاع المدني أن الحريق نشب في الإطارات الخلفية للشاحنة، بينما نجحت طواقم الإطفاء في تطويق النيران ومنعت تمددها إلى الصهريج،.

كما أغلقت إدارة العمليات بالدفاع المدني - وبالتنسيق مع الشرطة - مكان تواجد الشاحنة لتأمينه تفادياً لأية أخطار نظراً لوجود الغاز القابل للاشتعال.

وأضافت أن فريق الأمن والسلامة تواجد في مكان الحريق لفحص مسبباته، كما تم التحفظ على الشاحنة لحين إصلاحها، ومرافقتها حتى تتمكن من تفريغ حمولتها في المحطة بأمان.

جبة جبة 2
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