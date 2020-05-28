هنية يبلغ الأندية بالاستعداد لاستكمال الكأس

أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، عن آخر مستجدات بطولة الكأس.

وطالب هنية الأندية الثمانية المتبقية بالاستعداد لاستكمال البطولة خلال الفترة المقبلة، بعد أن تواصل مع اتحاد الكرة.

وأوضح هنية، أن اتحاد الكرة سيعلن خلال الفترة المقبلة عن جدول المباريات ومواعيدها، وفق تعليمات وزارة الصحة.

وبين أن المباريات ستقام بدون جمهور مع اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة في الملاعب التي ستقام عليها المباريات المتبقية.

وشدد هنية، على أنه يعمل بكل جهده مع الجهات الإعلامية لنقل المباريات؛ ليتسنى للجماهير متابعتها من منازلهم.

ويشار إلى أن بطولة الكأس توقفت عند دور الثمانية بسبب انتشار وباء كورونا، حيث من المقرر أن يلعب شباب رفح مع اتحاد خان يونس، واتحاد الشجاعية مع الصداقة، وشباب خان يونس مع نماء، وغزة الرياضي مع الهلال، في دور ربع النهائي.