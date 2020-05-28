استقرار الحالة الصحية للأسير المقدسي صبري بشير

رام الله - الرأي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، باستقرار الحالة الصحية للأسير المصاب صبري بشير (39 عاما) من جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، والقابع في مستشفى "شعار تصيدك" الإسرائيلي.

وقالت الهيئة عقب زيارة محاميها للأسير، أمس الأربعاء، إن المصاب بشير كان قد أصيب برصاص الاحتلال في ثاني أيام عيد الفطر، بإدعاء محاولته طعن جندي إسرائيلي قرب السور الفاصل بجبل المكبر، وأصيب بالرصاص في منطقة البطن فقد على إثرها الوعي لعدة أيام.

وبينت الهيئة أن محكمة الاحتلال مددت اليوم توقيف الأسير بشير حتى الأحد المقبل 31 الجاري، بحجة التحقيق.