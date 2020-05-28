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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2513)الخميس 28/5/2020

28 آيار / مايو 2020 09:34

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2513)الخميس 28/5/2020

 

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلية

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·         غانتس: "صفقة القرن" فرصة سياسية وسنبحث تطبيق مخطط الضم

 

الاخبار الدولية

·         “الجنائية” الدولية تطلب من فلسطين معلومات حول “إلغاء الاتفاقيات” مع إسرائيل

·         سلوفينيا ترفض خطة الضم الإسرائيلية وتدعو لاتخاذ اجراءات دولية حازمة ضدها

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الاخبارالعربية

·         الأردن يحذر مجدداً من «تبعات كارثية» لمخطط «الضم»

·         لبنان: دياب يطالب الأمم المتحدة بإلزام «إسرائيل» بتطبيق القرار 1701

·         رئيس الوزراء الفلسطيني يجدد دعوته لدول أوروبا الاعتراف بدولة فلسطين

·         وزير الخارجية الأردني: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية يخرق القانون الدولي

·         الهلال الأحمر القطري يدعم غزة بـ 800 شريط فحص سريع لكورونا خلال 15 دقيقة

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الصحف العربية

 

القدس العربي

 

·         يقول إن العلاج بالأعشاب يعزز مناعة الجسد ويسكّن الأوجاع: شيخ فلسطيني يعالج تصلب… 

·         “الجنائية” الدولية تطلب من فلسطين معلومات حول “إلغاء الاتفاقيات” مع إسرائيل

·         عريقات يحذر من لجوء إسرائيل إلى العنف لتمرير مخطط ضم أراض فلسطينية

الشرق الأوسط

 

الخليج الإماراتية

·         لبنان: دياب يطالب الأمم المتحدة بإلزام «إسرائيل» بتطبيق القرار 1701

·         الأردن يحذر مجدداً من «تبعات كارثية» لمخطط «الضم»

·         تجدد حملات الاعتقال.. والاحتلال يستعد لهبة في الضفة

·         «الصحة العالمية» تنشئ مؤسسة للبحث عن مصادر تمويل جديدة -

·         ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل بسبب خلافه مع «تويتر

 الاهرام المصرية

·         البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم

·         رئيس الوزراء الفلسطيني يجدد دعوته لدول أوروبا الاعتراف بدولة فلسطين

الغد الأردنية

·         تنفيذية المنظمة” تنشر برنامجها للانفكاك عن الاحتلال وتصعيد المقاومة الشعبية

 الشروق المصرية

·         رئيس الوزراء الفلسطيني يجدد دعوته لدول أوروبا الاعتراف بدولة فلسطين

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الشرق القطرية

·         وزير الخارجية الأردني: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية يخرق القانون الدولي

·         الجنائية الدولية تطلب من فلسطين معلومات حول إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل

 

الاخباراللبنانية

·         نتنياهو مصمّم على الضم... والجيش يحذّر من التصعيد

·         طائرة الإمارات في تل أبيب: التطبيع باسم المساعدات

 

 

 

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

·         الصحة في رام الله: تسجيل أول إصابة بكورونا في قلقيلية يرفع المحصلة إلى 614

·         "صوافطة" يدعو للتواجد الدائم في المسجد الأقصى

·         مستجدات "كورونا" في قطاع غزة اليوم الاربعاء      

خاص الصحفي حمد لـ "فلسطين أون لاين": فصلت من عملي بسبب شكوى كيدية للناطق باسم شرطة الضفة·        

نزال: منع عائلات المعتقلين في السجون السعودية من زيارة ذويهم·        

وفيتان و6 إصابات بـ "كورونا" اليوم في الجالية الفلسطينية·        

خاص صبري: الأحد فتح "الأقصى" لأداء الصلوات فيه

 

 

القدس المحلية 

  • ·         هآرتس: قلق أميركي - إسرائيلي من معارضة المستوطنين لـ "الضم" وفق خطة ترامب

  • ·         غانتس قطع اجتماعًا مع نتنياهو بعد أن هاجمته ريغيف

  • ·         استقرار في الحالة الصحية للمصاب المقدسي صبري بشير·        

  • نتنياهو يكشف عن رؤيته لتفاصيل تطبيق السيادة على الأراضي الفلسطينية·
  • تحويل أسيرين من قلقيلية للاعتقال الاداري

  • ·         فتح أبواب "الأقصى" فجر الأحد المقبل والاحتلال يستبق ذلك بحملة استدعاءات

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الحياة الجديدة

·         الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم أجزاء من منزلها

·         أبواب المسجد الأقصى ستفتح الأحد المقبل

·         الفرا يشيد بمواقف دول الاتحاد الاوروبي المعارضة لقرار اسرائيل ضم أجزاء

·         الاحتلال يفرج عن أمين سر حركة فتح في "العيساوية "

·         م"الوطني": منظمة التحرير الحامية لحقوق شعبنا والضامنة لاستقلالية القرار الوطني

·         الاحتلال يستولي على معدات تابعة لبلدية نابلس

·         56 عاما على تأسيس منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا

·         الاحتلال يخطر بهدم ثلاث خيم سكنية بمسافر يطا

·         "التربية": 78,400 طالب سيتوجهون السبت المقبل لأداء امتحانات الثانوية

·          

 

جريدة الأيام

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

 

سما نيوز

 

فلسطين اليوم

·         الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بلدتي يعبد وقباطية في جنين

·         الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة عزون عتمة

·        

ماذا فعل فيروس كورونا بالاقتصاد الفلسطيني؟!

·        

المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين

·         الزهار: أقرب إلى التحرير من أي وقت مضى وتحرير جنوب لبنان "محطة مهمة"

 

عرب  48

·         فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين الأحد المقبل

·         الصحة الفلسطينية: 5 إصابات جديدة في الخليل بكورونا

·         هدم منشأتين سياحيتين في نابلس واعتقالات بالضفة

·         الصحة الإسرائيلية: 24 إصابة بكورونا ولا وفيات لليوم الثاني تواليا

·         نتنياهو يتهم مسؤولين في الشرطة بتهديده ويطالب بفتح تحقيق

·         الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على "القانون النرويجي

·         غانتس: "صفقة القرن" فرصة سياسية وسنبحث تطبيق مخطط الضم

·         الجنايات الدولية تطالب الفلسطينيين بإيضاحات حول وضع اتفاقيات أوسلو

·          

وكالة وفا

·         سلوفينيا ترفض خطة الضم الإسرائيلية وتدعو لاتخاذ اجراءات دولية حازمة ضدها

·         الكيلة: تسجيل إصابة جديدة بكورونا في قلقيلية يرفع الحصيلة إلى 614

·         الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من يعبد وقباطية

 

 

حدث في مثل هذا اليوم

28 أيار (مايو)

·         1994م مستوطنون يقتلون عمدا سيدة عربية في قضاء طولكرم في شمال الضفة الغربية.

·         1975م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (369): يناشد الأطراف المعنية تنفيذ القرار رقم (338) وهذا نصه:أن مجلس الأمن وقد نظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (11694/S) وقد لاحظ الجهود المبذولة من أجل إقامة سلم دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الحالة في المنطقة، وإذا يعرب عن قلق إزاء حالة التوتر السائدة في المنطقة، مناشدة الأطراف المعنية تنفيذ قرار مجلس الأمن (338) الصادر في 22/1/1973، وتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لفترة ستة أشهر أخرى.

·         1964م انعقاد أول مجلس وطني فلسطيني في القدس (استمر حتى 2حزيران/ يونيو)، واتخاذ قرار بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، بعد قرار سابق من القمة العربية في القاهرة (بين 13 و17 كانون ثاني/ يناير 1964) بتشكيل منظمة تمثل الشعب الفلسطيني.

·         1948م الجماعات اليهودية المسلحة تحتل قرية "زرعين" العربية في فلسطين.

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