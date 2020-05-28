النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2513)الخميس 28/5/2020
أخبار فلسطينية
- عريقات يحذر من لجوء إسرائيل إلى العنف لتمرير مخطط ضم أراض فلسطينية
- السلطة تحذّر من نشر فوضى إسرائيلية مع بدء عملية «الضم»
- تنفيذية المنظمة” تنشر برنامجها للانفكاك عن الاحتلال وتصعيد المقاومة الشعبية
- الزهار: أقرب إلى التحرير من أي وقت مضى وتحرير جنوب لبنان "محطة مهمة"
- التربية": 78,400 طالب سيتوجهون السبت المقبل لأداء امتحانات الثانوية
أخبار إسرائيلية
- صحيفة إسرائيلية تزعم أن دولا عربية أعطت ضوءا أخضر لضمّ مناطق من الضفة
- تل أبيب: الطائرة الإسرائيلية إلى الخرطوم نقلت سابقاً أموالاً قطرية إلى «حماس»
· الصحة الإسرائيلية: 24 إصابة بكورونا ولا وفيات لليوم الثاني تواليا
· نتنياهو يتهم مسؤولين في الشرطة بتهديده ويطالب بفتح تحقيق
· الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على "القانون النرويجي
· غانتس: "صفقة القرن" فرصة سياسية وسنبحث تطبيق مخطط الضم
الاخبار الدولية
· “الجنائية” الدولية تطلب من فلسطين معلومات حول “إلغاء الاتفاقيات” مع إسرائيل
· سلوفينيا ترفض خطة الضم الإسرائيلية وتدعو لاتخاذ اجراءات دولية حازمة ضدها
· موقع امني فرنسي: الشاباك والاستخبارات العسكرية في اسرائيل يتحفظان بشدة من خطة ضم الضفة
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الاخبارالعربية
· الأردن يحذر مجدداً من «تبعات كارثية» لمخطط «الضم»
· لبنان: دياب يطالب الأمم المتحدة بإلزام «إسرائيل» بتطبيق القرار 1701
· رئيس الوزراء الفلسطيني يجدد دعوته لدول أوروبا الاعتراف بدولة فلسطين
· وزير الخارجية الأردني: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية يخرق القانون الدولي
· الهلال الأحمر القطري يدعم غزة بـ 800 شريط فحص سريع لكورونا خلال 15 دقيقة
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الصحف العربية
القدس العربي
· يقول إن العلاج بالأعشاب يعزز مناعة الجسد ويسكّن الأوجاع: شيخ فلسطيني يعالج تصلب…
- جان أسلبورن: الضم خرق للقانون الدولي ويشكل خطرا على السلام
- صحيفة إسرائيلية تزعم أن دولا عربية أعطت ضوءا أخضر لضمّ مناطق من الضفة
- إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين الأحد المقبل
· “الجنائية” الدولية تطلب من فلسطين معلومات حول “إلغاء الاتفاقيات” مع إسرائيل
· عريقات يحذر من لجوء إسرائيل إلى العنف لتمرير مخطط ضم أراض فلسطينية
الشرق الأوسط
- خطة لفتح المساجد في مصر وسط ترحيب برلماني
- محاكمة نتنياهو زادت من شعبيته بشكل كبير
- السلطة تحذّر من نشر فوضى إسرائيلية مع بدء عملية «الضم»
- تل أبيب: الطائرة الإسرائيلية إلى الخرطوم نقلت سابقاً أموالاً قطرية إلى «حماس»
الخليج الإماراتية
· لبنان: دياب يطالب الأمم المتحدة بإلزام «إسرائيل» بتطبيق القرار 1701
· الأردن يحذر مجدداً من «تبعات كارثية» لمخطط «الضم»
· تجدد حملات الاعتقال.. والاحتلال يستعد لهبة في الضفة
· «الصحة العالمية» تنشئ مؤسسة للبحث عن مصادر تمويل جديدة -
· ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل بسبب خلافه مع «تويتر
الاهرام المصرية
· البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم
· رئيس الوزراء الفلسطيني يجدد دعوته لدول أوروبا الاعتراف بدولة فلسطين
الغد الأردنية
· “تنفيذية المنظمة” تنشر برنامجها للانفكاك عن الاحتلال وتصعيد المقاومة الشعبية
الشروق المصرية
· رئيس الوزراء الفلسطيني يجدد دعوته لدول أوروبا الاعتراف بدولة فلسطين
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الشرق القطرية
· وزير الخارجية الأردني: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية يخرق القانون الدولي
· الجنائية الدولية تطلب من فلسطين معلومات حول إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل
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· بالصور.. أفريكوم تكشف كيف نقلت روسيا مقاتلات ميغ 29 إلى ليبيا وما عددها وأين تتمركز؟
- بعد مرور عام على تشغيلها.. بالفيديو: تعرف على أبرز إنجازات مستشفى حمد بن خليفة في غزة
- اشتية يطالب بمحاسبة الكيان الإسرائيلي في حال ضم أراض فلسطينية
- الهلال الأحمر القطري يدعم غزة بـ 800 شريط فحص سريع لكورونا خلال 15 دقيقة
الاخباراللبنانية
· نتنياهو مصمّم على الضم... والجيش يحذّر من التصعيد
· طائرة الإمارات في تل أبيب: التطبيع باسم المساعدات
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· الصحة في رام الله: تسجيل أول إصابة بكورونا في قلقيلية يرفع المحصلة إلى 614
· "صوافطة" يدعو للتواجد الدائم في المسجد الأقصى
· مستجدات "كورونا" في قطاع غزة اليوم الاربعاء
خاص الصحفي حمد لـ "فلسطين أون لاين": فصلت من عملي بسبب شكوى كيدية للناطق باسم شرطة الضفة·
نزال: منع عائلات المعتقلين في السجون السعودية من زيارة ذويهم·
وفيتان و6 إصابات بـ "كورونا" اليوم في الجالية الفلسطينية·
خاص صبري: الأحد فتح "الأقصى" لأداء الصلوات فيه
القدس المحلية
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· هآرتس: قلق أميركي - إسرائيلي من معارضة المستوطنين لـ "الضم" وفق خطة ترامب
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· غانتس قطع اجتماعًا مع نتنياهو بعد أن هاجمته ريغيف
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· استقرار في الحالة الصحية للمصاب المقدسي صبري بشير·
- نتنياهو يكشف عن رؤيته لتفاصيل تطبيق السيادة على الأراضي الفلسطينية·
- تحويل أسيرين من قلقيلية للاعتقال الاداري
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· فتح أبواب "الأقصى" فجر الأحد المقبل والاحتلال يستبق ذلك بحملة استدعاءات
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الحياة الجديدة
· الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم أجزاء من منزلها
· أبواب المسجد الأقصى ستفتح الأحد المقبل
· الفرا يشيد بمواقف دول الاتحاد الاوروبي المعارضة لقرار اسرائيل ضم أجزاء
· الاحتلال يفرج عن أمين سر حركة فتح في "العيساوية "
· م"الوطني": منظمة التحرير الحامية لحقوق شعبنا والضامنة لاستقلالية القرار الوطني
· الاحتلال يستولي على معدات تابعة لبلدية نابلس
· 56 عاما على تأسيس منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا
· الاحتلال يخطر بهدم ثلاث خيم سكنية بمسافر يطا
· "التربية": 78,400 طالب سيتوجهون السبت المقبل لأداء امتحانات الثانوية
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جريدة الأيام
- »كوخافي يسخّن محرّكات الجيش لمواجهة التصعيد في أعقاب الضم
- »جنود الاحتلال يتعمّدون إطلاق النار على خزّانات المياه في كفر قدّوم
- »الشيخ الخطيب لـ "الأيام": إعادة فتح أبواب الأقصى للمصلين فجر الأحد
- »منظمة التحرير تؤكد إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها...
- »التفكجي لـ"الأيام": إسرائيل تريد ضم المستوطنات ومناطق نفوذها
- »جيش الاحتلال يطالب ضباطه بالتأهب تحسباً لتصعيد في الضفة في حال الضم
- »وفاة "مهندسة" لقاء البرهان ونتنياهو بفيروس كورونا في السودان
وكالة صفا
- محافظ قلقيلية يعلن تسجيل إصابة عامل بفيروس "كورونا"
- حتى العاشر من شهر حزيران...محكمة العدل الدولية تمهل السلطة للرد حول قرارها وقف اتفاقيات أوسلو
- بعد قرارات التخفيف..المواطنون بالضفة أنهوا "الطوارئ".. والصحة تحذّر
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وكالة الراي الفلسطينية
- تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية
- الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من جنين
- تقرير الصحة بغزة حول مستجدات "كورونا" 27 مايو
- الجنايات الدولية تطلب توضيحات حول وقف الاتفاقات مع الاحتلال
- الخارجية: وفاة وست إصابات من أبناء الجاليات في الخارج
- إصابة أحد جنود الاحتلال خلال مناورة عسكرية
- "منظمة التحرير" تعلن انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال
- “الأونروا” تعلن عن توزيع الشهادات المدرسية إلكترونياً
- تأمين 90% من التمويل المطلوب لمحطة التحلية المركزية
سما نيوز
- نتنياهو يكشف عن رؤيته لتفاصيل تطبيق السيادة على الأراضي الفلسطينية
- هآرتس: قلق أميركي - إسرائيلي من معارضة المستوطنين لـ "الضم" وفق خطة ترامب
- زعيم حزب ميرتس يهاجم غانتس: تطبيق السيادة على الضفة كارثة سياسية وأمنية
- موقع امني فرنسي: الشاباك والاستخبارات العسكرية في اسرائيل يتحفظان بشدة من خطة ضم الضفة
- فلسطين توضح حقيقة تلقيها طلباً من "الجنائية الدولية" بشأن إعلان الرئيس حل الاتفاقيات مع اسرائيل..
فلسطين اليوم
· الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بلدتي يعبد وقباطية في جنين
· الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة عزون عتمة
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ماذا فعل فيروس كورونا بالاقتصاد الفلسطيني؟!
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المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين
· الزهار: أقرب إلى التحرير من أي وقت مضى وتحرير جنوب لبنان "محطة مهمة"
عرب 48
· فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين الأحد المقبل
· الصحة الفلسطينية: 5 إصابات جديدة في الخليل بكورونا
· هدم منشأتين سياحيتين في نابلس واعتقالات بالضفة
· الصحة الإسرائيلية: 24 إصابة بكورونا ولا وفيات لليوم الثاني تواليا
· نتنياهو يتهم مسؤولين في الشرطة بتهديده ويطالب بفتح تحقيق
· الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على "القانون النرويجي
· غانتس: "صفقة القرن" فرصة سياسية وسنبحث تطبيق مخطط الضم
· الجنايات الدولية تطالب الفلسطينيين بإيضاحات حول وضع اتفاقيات أوسلو
·
وكالة وفا
· سلوفينيا ترفض خطة الضم الإسرائيلية وتدعو لاتخاذ اجراءات دولية حازمة ضدها
· الكيلة: تسجيل إصابة جديدة بكورونا في قلقيلية يرفع الحصيلة إلى 614
· الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من يعبد وقباطية
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