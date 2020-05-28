النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2513)الخميس 28/5/2020

09:34النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2513)الخميس 28/5/2020

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟