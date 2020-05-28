مديرية تعليم شمال غزة تعقد اجتماعاً لرؤساء لجان الثانوية العامة

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اليوم، اجتماعاً لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020 وذلك في سياق استعدادات وترتيبات المديرية النهائية لانطلاق الامتحانات المقررة في الثلاثين من مايو/ آيار الجاري.

وحضر الاجتماع الذي عقد في قاعة الانتفاضة بالمديرية، مدير التربية والتعليم، أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الامتحانات أ. إياد النونو، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة أبو عوكل.

ورحب أ. العرابيد، برؤساء اللجان، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الموكلة لهم، مؤكداً على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الخاصة بسير عملية الامتحانات بما يضمن نجاحها وعدم وقوع أية تجاوزات، مشدداً على أهمية توفير الأجواء الملائمة داخل اللجان حتى يتمكن الطلبة من تأدية امتحاناتهم على أكمل وجه.

وأكد مدير التربية والتعليم على مجموعة من التعليمات والتدابير الواجب اتخاذها داخل اللجان والقاعات، والتي تصب في مجملها في صالح الطلبة وضمان نزاهة الامتحانات، متمنياً النجاح والتوفيق للطلبة كافة.

من جهته، تحدث أ. شهاب حول بعض الإجراءات والتعليمات الفنيّة التي من شأنها ضبط سير عملية الامتحانات.

فيما أشار أ. صالحة إلى جملة من الإرشادات والتوجيهات التي تعزز ضمان إجراء الامتحانات دونما أية إشكالات أو معوقات.

بدوره، تطرّق أ. النونو إلى عدد من التعليمات الخاصة باستلام وتسليم الامتحانات وأوراق الإجابات، وفقا للتعليمات التي أقرتها الوزارة.

فيما أشار أ. أبو عوكل إلى بعض التوجيهات المتعلقة بالإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا"، متمنياً السلامة والعافية للجميع.

وفي أعقاب الاجتماع تم توزيع القرطاسية والمعقمات وأدوات النظافة على رؤساء اللجان؛ للمسارعة في إتمام كافة التجهيزات الفنية المتعلقة بانطلاق الامتحانات.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة لهذا العام في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمشاركة (5661) طالب وطالبة على مستوى مديرية الشمال، موزعين على (37) لجنة، (9) منها لطلبة الفرع العلمي، والبقيّة لفروع العلوم الإنسانية "الأدبي"، والشرعي، والريادة، والمهني.