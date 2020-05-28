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بعد تدهور وضعه الصحي

وزارة الأسرى تطالب بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير كمال أبو وعر

28 آيار / مايو 2020 10:11

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غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن الحالة الصحية للأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر 46عاماً من بلدة قباطية قضاء جنين، قد طرأ عليها تدهور شديد بعد إصابته بورم سرطاني في الحنجرة.

وطالبت الوزارة بسرعة التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسير أبو وعر، الذي خضع خلال الشهور الماضية لأكثر من 50 جلسة علاج إشعاعي خلال الفترة الماضية، وعدم قدرته على الكلام مع زملاءه الأسرى، محملة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن حياته.

وأشارت إلى أن معاناة الأسير أبو وعر من السرطان بدأت تظهر معه منذ أواخر عام 2019م، وقد خضع لعلاج إشعاعي، بعد اهمال طبي متعمد، حيث نقل أكثر من مرة للاجراء فحوصات عبر سيارة البوسطة مقيد اليدين دون مراعاة لظروفه الصحية.

يذكر أن الأسير أبو وعر (46 عاماً) محكوم بالسجن لـ6 مؤبدات و(50) عاماً، وهو معتقل منذ عام 2003، ويقبع اليوم في سجن "جلبوع".

وكان الأسرى قد وجهوا يوم أمس رسالة قالوا فيها" إننا في الحركة الأسيرة نناشد المؤسسات الدولية، والقيادة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان، والمقاومة الفلسطينية، التدخل السريع لإنقاذ حياة الأسير كمال أبو وعر الذي تتفاقم حالته الصحية يوماً بعد يوم ونحمل المسؤولية الكاملة للاحتلال ولكل من يقصر في الاستجابة لمطلبنا بالإفراج عنه."

 

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