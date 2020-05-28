الاحتلال يمنع لجنة اعمار الخليل من استكمال ترميم الحرم الابراهيمي

الخليل - الرأي

منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، لجنة اعمار الخليل من استكمال اعمال الترميم والصيانة في الحرم الابراهيمي الشريف.

وقال مدير الحرم الابراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة، إن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الاعمار من استكمال اعمال الترميم بالحرم، بحجة عدم حيازتهم على تصريح.

وأشار إلى أن العمل داخل الحرم الابراهيمي من صلاحيات وزارة الاوقاف والشؤون الدينة بالتنسيق مع لجنة الاعمار، وأن هذا الاجراء يأتي في إطار محاولات الاحتلال فرض سيطرته على الحرم.

وكانت قوات الاحتلال، منعت يوم الثلاثاء المنصرم، الموطنين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي لأداء صلاة الفجر، بعد اعادة فتحه امام المصلين في اطار تخفيف الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وصادق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، في الثالث من الشهر الجاري، على مشروع استيطاني في مدينة الخليل، يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي، لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحامه، فضلا عن إقامة مصعد لهم.