تربية الوسطى تجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة للعام 2020

الوسط- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، اجتماعاً برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام 2019/ 2020م لمناقشة تعليمات الثانوية العامة وتوزيع اللجان وآليات العمل داخل وخارج اللجان.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومديرا الدائرتين الإدارية ناصر السدودي والفنية محمد حمدان ورئيس قسم الامتحانات د. مراد الأغا ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ورؤساء اللجان وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.



وفي بداية الاجتماع رحب الحاج بالحضور وهنأهم بنهاية العام الدراسي وشكرهم على جهودهم المخلصة التي قدموها طوال العام لإنجاح العملية التعليمية خاصة في ظل حالة الطوارئ المعلنة بسبب جائحة كورونا، وأكد على أن مديرية الوسطى أنهت كافة التحضيرات الفنية والإدارية والصحية لإنجاز امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى تحديد مهام أعضاء لجان الامتحانات من إدارة ومراقبين ومناقشة الأمور الفنية والإدارية الخاصة بهم أثناء فترة الامتحانات وتوفير الجو المناسب والصحي للامتحانات.

وأوضح الحاج أن المديرية استعانت بعدد من مدارس وكالة الغوث أضافة الى المدارس الحكومية لتوفير البيئة المناسبة للطلبة والحفاظ على المسافة المطلوبة بين الطلبة داخل القاعات، وتحدث الحاج عن التعليمات الاستثنائية الخاصة بالامتحانات لهذا العام في ظل جائحة كورونا، والتأكيد على التعقيم وتجهيز قاعات الامتحان وفق المتطلبات الصحية وتهيئة الاجواء المناسبة، ومنع التصوير داخل اللجان وعدم السماح لأي زائر بدخول لجان الامتحانات.