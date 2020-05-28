نتنياهو: 10 شروط لحصول الفلسطينيين على كيان سياسي

القدس المحتلة - الرأي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن على الفلسطينيين تطبيق 10 شروط للحصول على كيانهم السياسي بالضفة دون ربط ذلك بالمفاوضات.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الشروط هي: "فرض السيادة على غور الأردن، ومستوطنات الضفة، والقدس تبقى موحدة وعاصمة إسرائيل، وعدم عودة أي لاجئ فلسطيني، وعدم التخلي عن أي مستوطنة، وبقاء الأمن بالضفة تحت سيطرة إسرائيل، واعتراف السلطة بأن إسرائيل هي المسيطرة على الأمن بالضفة".

وذكر: "أن كافة المشاريع السياسية التي عرضت على إسرائيل بالسابق فيها تنازل، بينما صفقة القرن لا تتضمن أي تنازل إسرائيلي"، مضيفا "أن إسرائيل لن تتنازل عن شيء، ولكن الفلسطينيون هم من سيتنازل".

وأشار نتنياهو إلى أنه في حال أقر الفلسطينيين بالشروط سيكون لهم كيان خاص، الذي يتم تعريفه على أنه دولة، بحسب خطة الرئيس ترامب.