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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

ضمن خطة السلامة والوقاية من "كورونا"

التعليم تجري عملية تعقيم لقاعات امتحانات التوجيهي

28 آيار / مايو 2020 01:12

غزة- الرأي

نفذت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة إجراءات تعقيم وتطهير للمدارس ولجان الثانوية العامة تجهيزاً لعقد الامتحانات يوم السبت المقبل.

ويأتي هذا النشاط ضمن جهود الوزارة لاتباع كافة خطوات السلامة والوقاية في هذا العام الاستثنائي خاصة في ظل مواجهة أزمة فايروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه جرى التعقيم وفق البروتوكول الصحي لضمان التنظيف والتطهير الأمثل للقاعات والمدارس والساحات والممرات، وتم استخدام عدة مواد للتطهير منها الكلور والديتول، وتم تنظيم القاعات من حيث تباعد الطاولات والمسافات بين الطلبة بما لا يقل عن متر واحد من كافة الاتجاهات وهو ما يحقق التباعد الجسدي بين الطلبة.

وكانت الوزارة قد نشرت تعليمات وإرشادات موجهه للطلبة حرصاً على سلامتهم واجتيازهم الامتحانات بنجاح ويسر وسهولة، ومن هذه الارشادات ضرورة أخذ القسط الكافي من النوم ليلة الامتحان، وتناول وجبة الافطار قبل الذهاب للامتحان، واصطحاب زجاجة مياه للشرب خاصة بالطالب وعدم مشاركتها مع أحد، وتجنب مشاركة أية أدوات مع الآخرين كالأقلام وغيرها، وضرورة احضار مناديل ورقية لاستخدامها عند العطس والسعال، وتجنب المصافحة أو المعانقة أو التجمع والتجمهر في الساحات وفي محيط المدارس أو في طريق عودة الطلبة لمنازلهم.

ودعت الوزارة الطلبة للتعاون مع المراقبين وموظفي الصحة لضمان أقصى درجات الحيطة والأمان، والالتزام بالتوجيهات التي يُقدمها رئيس القاعة، كما دعت الطلبة لعدم التردد في طلب المساعدة إن لزم الأمر.

وذكرت أنها جندت جميع طواقمها من أجل عقد الامتحانات في أجواء عالية جداً من الراحة والطمأنينة والهدوء للطلبة.

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