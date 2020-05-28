الصحة: لقاء تقييم لأداء عمل مراكز الحجر الصحي

غزة- الرأي:

عقدت وزارة الصحة صباح اليوم لقاء تقيمي لأداء عمل مراكز الحجر الصحي، برئاسة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش والوكلاء المساعدون وأعضاء غرفة الطوارئ، ورؤساء لجان الطوارئ الفرعية بالمحافظات، ومدراء صحة المناطق.

وأكد د. أبو الريش على أهمية هذا اللقاء في إطار متابعة تطبيق سلسلة إجراءات السلامة والأمان في مراكز الحجر وتعزيز العمل بها الى أقصى درجة ممكنة , كون مراكز الحجر الصحي هي الحلقة الأولى والأهم في الاجراءات الوقائية التي تنفذها وزارة الصحة من أجل تحصين المجتمع في مواجهة جائحة كورونا .

كما وعبر د. أبو الريش عن شكره وتقديره الى كافة الكوادر الصحية والطواقم الأمنية والخدمات المساندة على جهودهم الاستثنائية التي يبذلونها في تقديم الرعاية المتكاملة للمستضافين في مراكز الحجر الصحي منذ اليوم الاول للحجر وحتى الاطمئنان على سلامتهم ومغادرة المراكز.