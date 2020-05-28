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الاحتلال يخطر بهدم ستة منازل في قرية الطيرة برام الله

28 آيار / مايو 2020 02:23

رام الله - الرأي:

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إخطارات هدم لستة منازل مأهولة في قرية الطيرة جنوب غرب رام الله.

وقال رئيس المجلس القروي عبد الجابر محمد لوكالات محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت ستة منازل وسلمت ساكنيها إخطارات لهدمها بحجة "البناء من دون ترخيص في المنطقة المسماة (ج)"، لافتا إلى أن المجلس خاطب المؤسسات الحقوقية لمتابعة الموضوع.

وأشار محمد إلى أن قوات الاحتلال صادرت قبل أيام "جرافة" من أحد المواطنين خلال قيامه باستصلاح أرضه الزراعية، موضحا أن القرية وأهلها يتعرضون لمضايقات مستمرة من الاحتلال، من ضمنها تجريف طريق فتحه المجلس القروي يصل الطيرة بقرية بيت عور المجاورة.

ويقطن في قرية الطيرة 1650 نسمة، وتبلغ مساحتها نحو 4000 دونم، ويعتمد أهلها على الزراعة وتربية المواشي.

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