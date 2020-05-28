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الخارجية: وفاة مواطن فلسطيني بفيروس كورونا بالسعودية

28 آيار / مايو 2020 02:27

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس 28 مايو 2020 ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية.

وأضافت الخارجية في تغريدة لها عبر تويتر، أنه الوفاة الجديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية تعود للمواطن محمد محمد أحمد أبو سلطان (٨٩عامًا) متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل وفاة جديدة في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 99، فيما سجلت 6 إصابات جديدة، خمسة في الولايات المتحدة، وواحدة في موريتانيا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 1611.

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