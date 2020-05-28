مدير تعليم خان يونس يجتمع بلجنة المتابعة ومراقبي الحراسات

خان يونس- الرأي

اجتمع أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس الموافق 2020/5/28، بلجنة المتابعة المشرفة على لجان الثانوية العامة لعام 2020، وكذلك اجتمع أ. الفرا بمراقبي الحراسات لترتيب العمل في لجان الثانوية العامة ومتابعتها وتأمينها، وذلك بحضور: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. وجدي الحميدي رئيس قسم الخدمات.

وفي كلمته هنأ أ. الفرا الحضور بعيد الفطر السعيد، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بخصوص الامتحانات، منوهاً إلى أن عم لجنة المتابعة يرتكز على تقديم المساندة والدعم لرؤساء اللجان والعاملين والطلبة.

كذلك فإن عمل الحراسات يختص بتأمين الامتحانات داخل اللجان وفي المديرية، مؤكداً أن هذا العمل الوطني يحتاج تضافر كافة الجهود لإنجاحه، راجياً الله عز وجل أن تُكلل الجهود بالنجاح والتوفيق.