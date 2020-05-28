بالأرقام... اختبارات "التوجيهي" المرتقبة في غزة

غزة- الرأي:

يبدأ طالب وطالبات الثانوية العامة "التوجيهي" في قطاع غزة خوض الاختبارات النهائية ابتداءً من يوم السبت القادم الموافق 30 مايو 2020.

وذكر مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم بالقطاع جمال يوسف، أن إجمالي الطلبة الذين سيتقدمون لتلك الاختبارات بلغ 33616 بين إناث وذكور.

ولفت يوسف في تصريح لوكالة الرأي الخميس، إلى أن الاختبارات ستُعقد داخل 232 قاعة، فيما سيُراقب عليها 6400 مراقب موزعين وفق خطة مدروسة.

وبين أنه سيكون هناك مركزين لإنجاز عمليات تصحيح أوراق الإجابة على مستوى محافظات غزة، سيعمل داخلهما 2500 مُصحح، وفق معاير مهنية.

ونفذت الوزارة في غزة إجراءات تعقيم وتطهير للمدارس ولجان الثانوية العامة تجهيزاً لعقد الامتحانات، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا".

وأشارت إلى أنه تم تنظيم القاعات من حيث تباعد الطاولات والمسافات بين الطلبة بما لا يقل عن متر واحد من كافة الاتجاهات وهو ما يحقق التباعد الجسدي بين الطلبة.

ونشرت في وقت سباق تعليمات وإرشادات للطلبة حرصاً على سلامتهم واجتيازهم الامتحانات بنجاح ويسر وسهولة، كضرورة أخذ القسط الكافي من النوم ليلة الامتحان، وتناول وجبة الافطار قبل الذهاب للامتحان.

ودعت الطلبة لاصطحاب زجاجة مياه للشرب خاصة بالطالب وعدم مشاركتها مع أحد، وتجنب مشاركة أية أدوات مع الآخرين كالأقلام وغيرها، وضرورة احضار مناديل ورقية لاستخدامها عند العطس والسعال، وتجنب المصافحة أو المعانقة أو التجمع والتجمهر في الساحات وفي محيط المدارس أو في طريق عودة الطلبة لمنازلهم.

وأكدت على ضرورة التعاون مع المراقبين وموظفي الصحة لضمان أقصى درجات الحيطة والأمان، والالتزام بالتوجيهات التي يُقدمها رئيس القاعة، كما دعت الطلبة لعدم التردد في طلب المساعدة إن لزم الأمر.

وكانت الوزارة في رام الله قد أعلنت أنه من المقرر أن يتوجه 78480 طالبًا وطالبة لتقديم امتحانات "التوجيهي" السبت، في القدس والضفة وغزة والخارج.