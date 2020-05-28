التنمية تنشر حصيلة ما وفرته للمحجورين صحياً في رمضان

غزة- بسام العطار- الرأي:

قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها عملت على تقديم كل مايلزم من خدمات إغاثية، للمستضافين في مراكز الحجر الصحي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة لـ"الرأي" اليوم الخميس، أنها قدمت 124400 وجبة طعام (إفطار وسحور)، وأكثر من 8600 صندوق مياه معدنية، و2500 صندوق ألبان، و2200 صندوق تحتوي على مشروبات غازية وعصائر.

وبينت الوزارة أنها استمرت في تقديم كافة المستلزمات الإغاثية الأخرى، من أغطية وملابس، وأجهزة كهربائية وأثاث، وطرود صحية وغذائية، ومواد تنظيف وألعاب وهدايا للأطفال المحجورين مع أسرهم.

وذكرت الوزارة أنها تعمل مع طواقمها في كافة مراكز الحجر الصحي، من أجل مساعدة هؤلاء المواطنين والتخفيف عنهم وتوفير ما يلزم لراحتهم خلال فترى الحجر.

وكان مدير دائرة الجمعيات أسامة رف أوضح، أن هناك تنسيق مستمر بينهم وبين المؤسسات والجمعيات الخيرية لتوفير ما يلزم للمحجورين في مراكز الحجر الصحي بشهر رمضان، مؤكداً على أن هناك تعاون تشبيك متواصل لإمكانية توفير الخدمة بشكل مستمر.