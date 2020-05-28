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النيابة العامة بغزة توضح قضية الصحفي "حسّان"

28 آيار / مايو 2020 05:51

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غزة – الرأي:

قالت النيابة العامة في قطاع غزة إنه "انطلاقاً من صلاحياتها القانونية ومسئولياتها القضائية، تابعت باهتمام بالغ ومنذ اللحظة الأولى الادعاءات المنشورة عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول اختطاف الصحفي يوسف حسان واحتجازه بصورة غير مشروعة لدى جهة غير معلومة، على الرغم من عدم ورود أي شكوى أو بلاغ من ذويه".

وأشارت النيابة في بيان لها الخميس، إلى أنه قد بدأت تحقيقاتها اليوم في هذا الادعاء بعد تأمين إحضار الصحفي حسّان من جهات الضبط القضائي، وقد رفض الصحفي تقديم شكوى بشأن ذلك، وعليه سيتم استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ المقتضى اللازم وفق الأصول ".

وذكرت أنه قررت الإفراج عن الصحفي يوسف حسّان مساء هذا اليوم، فيما ستستكمل التحقيقات في الادعاءات الأخرى المنسوبة له.

وشددت على حرصها العميق والتزامها المنطلق من مبادئها وقيمها على احترام سيادة القانون وعدم جواز مباشرة أي إجراءات قد تؤدي للحد من حرية أي شخص أو إلى انتهاك حقوقه الخاصة خارج إطار القانون، وستتخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت الوقائع المدعاة.

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