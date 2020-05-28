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الأسير "جنازرة" يواصل إضرابه ضد اعتقاله الإداري

28 آيار / مايو 2020 07:21

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يواصل الأسير سامي جنازرة (47 عاماً) المعزول في زنازين سجن النقب، إضرابه عن الطعام لليوم الثامن عشر على التوالي.

ويخوض الأسير جنازرة من مخيم الفوار في الخليل إضرابه عن الطعام؛ احتجاجًا على اعتقاله الإداري، حيث قضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال في "الإداري".

وتُواصل سلطات الاحتلال نقله ما بين عزل وآخر، حيث يقبع الآن في عزل سجن النقب.

ويعتبر هذا الإضراب الثالث للأسير جنازرة ضد اعتقاله الإداري منذ عام 2016، وهو معتقل منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2019، وصدر بحقه أمرّي اعتقال إداري ومدتهما أربعة شهور.

وخاض جنازرة إضرابًا عام 2015/ 2016 استمرّ لمدة 76 يومًا، كما خاض فترة إضراب أخرى عام 2017 لـ43 يومًا.

الأسير لديه أربعة أطفال؛ فراس (17 عاماً)، محمود درويش (13 عامًا)، وماريا (9 سنوات)، وآخرهم محمد الذي وُلد حديثا وهو في الأسر.

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