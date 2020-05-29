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أوقاف القدس تصدر تعليماتها حول الصلاة بالمسجد الأقصى

29 آيار / مايو 2020 07:06

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أهاب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الخميس، بجميع الـمصلين ورواد الـمسجد الأقصى الـمبارك، الالتزام بالقوانين والتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة.

ودعا “المجلس” في تعميم له، حول الصلاة في “الأقصى”، الذي سيفتح أبوابه للمصلين فجر الأحد المقبل بعد اغلاق دام لشهرين ونصف في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا”، المصلين إلى الالتزام بالكمامة وإحضار سجادة للصلاة، والخضوع لفحص الحرارة أثناء الدخول للمسجد.

وحثت المصلين على الأخذ بسياسة التباعد، وعدم الاحتكاك حال الدخول والخروج من وإلى الـمسجد وأثناء أداء الصلاة، إضافة إلى الالتزام بالخطوط والأماكن التي وضعتها دائرة الأوقاف الإسلامية لتأدية الصلاة سواء الأماكن الـمسقوفة أو في الساحات.

وطالب “المجلس” المصلين بالاهتمام بالنظافة الـمطلقة في “الأقصى” بشكل عام، وأماكن الوضوء والحمامات بشكل خاص.

وناشد المصلين بعدم حضور من يعاني من أي أعراض مرضية الى “الأقصى”، حرصا على سلامة الجميع.

وأكد أن دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون الـمسجد الأقصى الـمبارك، تقوم بمسؤوليتها تجاه الـمسجد الأقصى الـمبارك والـمقدسات وتجاه شعبنا، مضيفا أن الـمرجعية التي تؤخذ منها القرارات سواء بفتح الـمسجد أو تعليق الحضور اليه وإدارة الـمكان وكل ما يلزم هو مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية ووزارة الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية في عمان، وأن أية تصريحات بهذا الشأن خارجة عن هذه الـمرجعية، هي تدخل في شؤون إدارة الأوقاف.

وأهاب “المجلس” بالمواطنين أن يتعاونوا مع حراس وموظفي الـمسجد الأقصى الـمبارك، حتى لا تصبح هناك أية فجوات، في وقت نحن أحوج فيه لوحدة الكلمة والصف لحماية أقصانا وأنفسنا.

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