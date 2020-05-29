3 إصابات في حادث سير وسط غزة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
29 آيار / مايو 2020 07:11
أصيب 3 مواطنين، مساء الخميس، جراء حادث سير وقع على طريق صلاح الدين الرئيس قبالة محافظة وسط قطاع غزة.
وذكرت دائرة مرور غزة، أن الحادث وقع قبالة مدخل مخيم المغازي، وأن المصابين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.
قوافل الخير توزع كفالات شهرية على الأيتام والفقراء
07:49ليفربول مهدد بخوض مبارياته فى الدوري الإنجليزي على ملاعب محايدة
07:47زيدان يضحي بأربعة لاعبين من أجل التعاقد مع بوغبا
07:36بلاتينى يبهر الطليان بهدف مهارى رائع
07:35مدرسة تصنع دمى على شكل طلابها تعبيرا عن اشتياقها
07:30النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2514) الجمعة 29/5/2020
كافية
بحاجة إلى تعزيز
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015