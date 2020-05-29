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3 إصابات في حادث سير وسط غزة

29 آيار / مايو 2020 07:11

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أصيب 3 مواطنين، مساء الخميس، جراء حادث سير وقع على طريق صلاح الدين الرئيس قبالة محافظة وسط قطاع غزة.

وذكرت دائرة مرور غزة، أن الحادث وقع قبالة مدخل مخيم المغازي، وأن المصابين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

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